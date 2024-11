Si has caído en un SMS sospechoso de estafa, esto es lo que tienes que hacer

En los últimos meses se han dado muchos casos de personas a las que les han hackeado sus cuentas, contraseñas y datos bancariospor las estafas a través de redes sociales, llamadas, paquetes, y SMS.

En este último caso, el de los SMS, el peligro es mayor pues generalmente hacerse pasar por entidades o personas conocidas es más sencillo.La estafa comienza cuando recibes un mensaje de una personas o empresa que crees conocer, y en la misma piden entrar a un link para resolver un problema, o ayudar a esa persona, o bien nos piden datos privados para acceder a información o nuestros ahorros, incluso que se nosdescargue en el dispositivo móvil algún tipo de malware.

Estafa por SMS de la Renta | TecnoXplora

Si has pinchado en el link de un SMS sospechoso de estafa, no está todo perdido. Los enlaces adjuntados suelen llevar a imitaciones de las webs oficiales. En estas te pedirán que introduzcas el nombre de usuario o contraseña, esto jamás debemos hacerlo.Por lo tanto, abrir un SMS no va a significar que te han robado datos.Todo depende de lo que hagas tras abrirlo.

En caso de haber introducido datos personales, tales como contraseñas, cámbialas lo antes posible. Si lo que has introducido es tu nombre, una dirección o el DNI, no se puede hacer mucho.

Si lo que has introducido han sido los datos de tu tarjeta de crédito o has realizado un bizum, lo que deberás hacer es ponerte en contacto con tu banco inmediatamente, y cancelar a continuación tu tarjeta de crédito y revisar las transacciones recientes.

Tras abrir un SMS te pueden pedir otras cosas, como descargar una aplicación, en casode haberlo hecho, elimina la app sospechosa y cambia todas las contraseñas de tus cuentas.