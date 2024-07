La función oculta de iPhone que te permite aprovechar al máximo el almacenamiento de tu teléfono

Los teléfonos móviles se han convertido en una extensión de nuestra vida diaria, usados para una multitud de tareas que van desde tomar fotos y vídeos hasta realizar trámites administrativos y comprar en línea. Sin embargo, a medida que usamos estos dispositivos el almacenamiento puede llenarse rápidamente, especialmente antes de las vacaciones, cuando más queremos tener espacio para capturar nuestros momentos especiales. Para aquellos que usan un iPhone, liberar espacio antes de las vacaciones es esencial. Aquí te presentamos algunos pasos para hacerlo de manera efectiva:

Si tienes un iPhone con 128GB o 256GB de almacenamiento, activar una función específica te ayudará a aprovechar al máximo la capacidad de tu teléfono. Ve a Ajustes y selecciona App Store. Al final del menú, encontrarás la opción "Desinstalar apps sin usar". Actívala.

Esta función desinstala automáticamente las aplicaciones que no has utilizado recientemente, liberando espacio y eliminando el caché asociado, pero manteniendo los datos de usuario. Uno de los aspectos más destacados de esta opción es que no quedarán eliminadas por completo, sino que sólo eliminará lo más pesado de la app. Otro punto muy positivo es que podrás abrir la app como si siempre hubiera estado ahí, incluyendo tu usuario, contraseña, etcétera.

Al seguir estos pasos, puedes asegurarte de que tu iPhone tenga suficiente espacio para todas las fotos y vídeos que desees capturar durante tus vacaciones, sin preocuparte por quedarte sin almacenamiento. Mantén tu dispositivo optimizado y disfruta de un verano lleno de recuerdos inolvidables.