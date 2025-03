Filtrado el precio del Redmi A5 4G en Europa, será bastante económico

La semana pasada se ha presentado de una manera un tanto extraña el nuevo teléfono de Redmi. Se trata de un terminal perteneciente a su gama A, que como sabéis es la más asequible de la marca. Y aunque lo ha hecho en un país asiático y sin haber sido presentado oficialmente, ya se rumorea que podría llegar pronto a Europa, donde lo haría con un precio bastante ajustado, e incluso bajo una marca distinta de Redmi, podría ser un teléfono de POCO de hecho. Vamos a conocer los detalles de ese posible lanzamiento en Europa.

¿Cuánto costará en Europa?

Pues bien, la realidad es que este Redmi A5 4G llegará a Europa relativamente dentro de poco, y precisamente no lo hará bajo esta marca. Sino que se espera que se convierta en el POCO C71, compartiendo al 100% la ficha técnica, salvo algún fleco relacionado con la memoria, y también el diseño, que será el mismo. Pues bien, lo que ahora sabemos es que independientemente de la denominación y marca con la que llegue a Europa, su precio sería de 149 euros, más o menos.

Aunque la única diferencia de los modelos europeos respecto del modelo lanzado esta semana pasada en Bangladesh, podría radicar en la combinación de memoria RAM y almacenamiento interno. Concretamente, este modelo llegaría con una combinación de 4GB+128GB, con ese precio que os hemos adelantado líneas arriba.

¿Qué podemos esperar de este Redmi A5 4G o POCO C71?

Pues si nos basamos en lo lanzado hace unos días en el país asiático, podemos esperar una ficha técnica muy concreta, basada en este teléfono. El futuro terminal contaría en Europa con una pantalla LCD de 6,88 pulgadas, que contaría con una tasa de refresco de 120 Hz, así como una resolución HD+ de 720p. Su brillo máximo llegaría hasta los 1500 nits.

El chip con el que contaría sería un Unisoc T7250, un clásico ya entre los móviles más asequibles del mercado, pero que parece está dando un buen rendimiento en las tareas cotidianas más básicas. Un teléfono que llegaría con esa combinación de memoria RAM y almacenamiento de la que hablábamos antes. En el caso de la cámara de fotos, estos teléfonos llegarían con un sensor principal de 32 megapíxeles, mientras que delante habría otro sensor, en este caso de 8 megapíxeles.

La batería de este teléfono sería bastante grande, de 5200 mAh, con una carga rápida de 18 W, que no está mal para un teléfono básico como este. El teléfono podrá aumentar su almacenamiento gracias a una ranura para tarjetas microSD. Habrá Bluetooth 5.2, así como conector tipo C, o un minijack de 3,5 mm. Respecto del software, este contará con un sistema operativo diseñado para móviles básicos, como es Android 15 Go, que suele funcionar bien con teléfonos de memoria RAM limitada. Respecto de las dimensiones, estas serán de 171,7 x 77,8 x 8,26 m, y su peso, de 193 gramos. Un teléfono que podría presentarse en cuestión de semanas en Europa, posiblemente este mismo mes de abril.