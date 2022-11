Este youtuber se ha atrevido a crear un auténtico iPhone plegable

Hemos conocido muchas informaciones acerca de un hipotético teléfono plegable de Apple, pero de momento no se han convertido en realidad, y a día de hoy la única realidad es que no es más que un proyecto que de momento no parece avanzar. Se estima que el primer teléfono plegable de los californianos se presentará en 2025, pero son solo especulaciones. Lo único real que hemos visto hasta ahora es obra de un youtuber que se ha atrevido a crear todo un iPhone plegable casero, por definirlo de alguna manera.

Un auténtico iPhone embutido en un cuerpo plegable

Es lo que ha hecho este youtuber chino, que ha creado un híbrido de Motorola Razr y un iPhone X para crear lo más cercano que hemos visto nunca a un iPhone plegable. Y es que en la práctica se trata de uno de estos teléfonos de Apple integrado en la pantalla plegable del Motorola. Ya que lo que ha hecho este youtuber es adaptar el cuerpo del teléfono de Apple al del Motorola, cortándolo para convertirlo en un modelo plegable del factor de forma “flip” o como se conoce coloquialmente “de concha” y que además integra en su interior iOS como sistema operativo.

Y lo más interesante de todo, parece incluso un teléfono plenamente funcional, tal y como se puede ver en el vídeo que ha grabado. En este caso podemos ver la clásica pantalla de bloqueo de los iPhone, así como toda la interfaz habitual de los teléfonos de Apple. Eso sí, hay algunos aspectos del teléfono mejorables, y que lógicamente no se han pulido como lo podría hacer un fabricante de móviles. Porque vemos cómo la pantalla se dobla por el centro, pero sin estar completamente pegada al cuerpo. No obstante la sensación es muy real, y perfectamente da la apariencia de un auténtico iPhone plegable, algo que hasta ahora solo podíamos imaginar en lugar de ver realmente.

Y es que no podemos pedirle mucho más a este youtuber, que ha fabricado sin duda lo que muchos esperamos de un iPhone plegable. Aunque el modelo que se rumorea sería más similar a los Fold de Samsung que a los Flip, aunque lógicamente es más sencillo adaptar el diseño de un iPhone estándar en una pantalla plegable vertical que en horizontal y con un factor de forma 4:3, que no tiene nada que ver con el de un teléfono tradicional. De momento tenemos varios modelos en el mercado, como de Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo o Motorola. Pero sin duda son los de Samsung los que lideran claramente este mercado en pleno auge.

Parece evidente que Apple se sumará a este mercado en algún momento, pero probablemente cuando esté ya consolidado y aportando una visión aún más innovadora. Para eso, como ya es habitual, pasará unos años analizando el mercado y los deseos de los consumidores para sorprender a estos con su primer iPhone plegable. Ya que como suele ser habitual, con las novedades más sencillas son capaces de revolucionar el segmento del smartphone y otros muchos desde hace años.

