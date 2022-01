Este podría ser el sorprendente aspecto del iPhone SE 3 que conoceríamos en 2022

Los rumores e informaciones acerca de la nueva generación del iPhone SE no se han dejado de escuchar desde hace bastantes meses. Y lógicamente cada vez se intensifican más, porque todo apunta a que en apenas dos o tres meses tendremos un nuevo modelo en las tiendas. Mientras seguimos conociendo nuevas imágenes que nos muestran cómo sería el nuevo teléfono de Apple. Y desde luego, las que hemos conocido ahora nos muestran un aspecto que no esperábamos ver al menos hasta el próximo 2023, no obstante, vamos a observarlas para intentar comprobar hasta qué punto sería plausible este diseño.

A contracorriente de los anteriores rumores

Y es que al ver estas imágenes se nos han venido abajo todos los rumores que habíamos conocido hasta ahora sobre este nuevo iPhone SE de tercera generación que se presentará en 2022. Hasta ahora habíamos escuchado que este modelo conservaría el aspecto del iPhone 8, vamos, el mismo que hemos visto en la gama SE en el último modelo de 2020, lanzado durante el confinamiento. Pero en este caso los renders creados para recrear el teléfono de Apple, nos dan una visión más estilizada y “revolucionaria” dentro de la gama, y sobre todo lo que a muchos nos gustaría ver en este modelo.

Y es que mientras la parte trasera sigue siendo la misma, con aspecto de iPhone 8 o iPhone XR, delante la cosa cambia completamente. Porque pasamos a una pantalla sin bordes y con el característico notch de los iPhone X, iPhone 11 o iPhone 12, porque tiene un tamaño bastante grande, comparado con el que han estrenado los iPhone 13 este año. Esto quiere decir que este modelo contaría con Face ID y que desterraría el Touch ID al no haber espacio material ya para poder colocarlo delante. Básicamente es un engendro entre el cuerpo del iPhone 8 y la pantalla del iPhone X, porque como podéis comprobar, los laterales del cuerpo son curvos, al contrario que en los últimos topes de gama de la marca, que tiene laterales rectos y planos.

Y la verdad, nos parece un diseño plausible, pero no para este año 2022. De hecho, han sido insistentes las informaciones de los analistas cercanos a Apple, apuntando a que este nuevo modelo contará con el mismo cuerpo y diseño del iPhone SE 2 de 2020. Y que la única gran novedad residirá en el procesador Apple A15 Bionic que integrará, y que le dotará de conectividad 5G además de una gran potencia. Por eso nos parece que es un diseño poco probable para poder ver este año.

Otra cosa es que estemos hablando de un iPhone SE para el año 2023, ahí sí que parece no haber dudas acerca de que este teléfono se presente con un diseño muy diferente a sus predecesores, y que recoja el testigo de los iPhone de alta gama con notch. Un notch que probablemente pierdan este año los nuevos iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. Para conocerlo oficialmente, solo nos quedan un par de meses por delante.