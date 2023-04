Los EarPods con cable de Apple también dan el salto al conector USB tipo C

No todo son auriculares inalámbricos en la gama de los de Cupertino, sino que desde hace años han estado incluyendo en sus móviles auriculares de cable, como una medida de cortesía para ofrecernos una forma de escuchar de manera discreta nuestros contenidos favoritos. Estos se llaman EarPods, y desde hace años cuentan con un conector Lightning para poder conectarse a los iPhone, ya que como sabéis estos móviles desde hace años ya no cuentan con un conector minijack para poder conectar cualquier auricular. Ahora estos auriculares, también de forma forzosa, tendrán que actualizarse a los nuevos puertos con los que contarán los teléfonos de Apple.

Estrenarán el USB tipo C

Esto más que algo sorprendente es algo esperado, ya que hemos visto cómo en los últimos meses se ha confirmado que los iPhone contarán con un conector USB tipo C, como consecuencia de la nueva legislación comunitaria a nivel europeo, que exige un cargador único para gran parte de los dispositivos electrónicos, algo que incluye también a los smartphones. En este caso ha sido uno de los filtradores más activos el que ha desvelado que estos EarPods ya han entrado en producción en China, y que lo hacen con una gran novedad.

Esta es ese conector USB tipo C, que estará al otro extremo del cable de los auriculares para poder conectarlos de inmediato al iPhone y a su nuevo puerto. Así que uno de los últimos pasos que debía dar Apple para confirmar esa transformación al conector USB tipo C se ha dado ahora. Y es que Foxconn ya está fabricando estos auriculares con ese nuevo conector.

Eso sí, estamos hablando de un conector tipo C MFI, que como sabéis obligará a contar con cables oficiales de Apple o de sus socios, de lo contrario cualquier cable USB tipo C no funcionará con los dispositivos de Apple. Algo que ya se están investigando por parte de las autoridades europeas, porque podría violar la propia norma, que precisamente lo que busca es hacer menos exclusivos estos cables y que no sea necesario comprar nuevos cada vez que nos pasamos a un iPhone. Así se reduce la basura electrónica.

En septiembre con los iPhone 15

Esta será la fecha en la que los EarPods serán oficiales, llegando junto a los nuevos teléfonos de los de Cupertino. Los iPhone 15 este año prometían muchas novedades, pero unas imágenes que hemos conocido hoy mismo nos muestran que podríamos volver a las decepciones de otros años, y ver cómo finalmente cambia poco o nada de estos terminales, más allá de lo obvio, que es sin duda el procesador, que será más potente, así como todas las novedades que nos traerá iOS 17. Y por supuesto, todas las novedades que nos traerán los conectores USB tipo C, que seguro se van a someter a un férreo control por parte de los usuarios, que esperan que en este aspecto no les den gato por liebre.