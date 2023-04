La cámara del iPhone 15 Pro Max tomaría prestada esta característica del Xiaomi 13 Ultra

Hace solo unos días se presentaba el nuevo Xiaomi 13 Ultra, el que sin duda es uno de los mejores con mejor cámara de fotos del mercado, sobre todo por dos detalles. Uno es su asociación con Leica, y el otro es su enorme sensor, uno de los pocos de una pulgada de tamaño que podemos ver en un teléfono móvil. Algo que podría estrenar también uno de los móviles más esperados del momento, el iPhone 15 Pro Max, que también podría terminar denominándose Ultra, como los teléfonos de Xiaomi o de Samsung, otro de sus competidores. Os contamos todos los detalles a continuación.

¿Crecerá tanto el sensor?

Aunque luego os contaremos por qué el tamaño del sensor puede ser algo clave en la calidad fotográfica de un móvil, la realidad es que en este aspecto los iPhone siempre han estado por detrás de la competencia. Y ahora uno de los filtradores más reputados de la red, Ice Universe, ha desvelado cuál podría ser el tamaño del sensor de cámara del nuevo iPhone 15 Pro Max. Según esta fitración, estaría muy cerca del que hemos visto en el teléfono de Xiaomi, o incluso en el tope de gama de Sony.

Y es que se especula con que el nuevo teléfono de Apple estrene un sensor más grande, tanto como el de sus competidores más avanzados, con un tamaño de una pulgada. Exactamente no es lo que dice en su tuit este filtrador, pero da a entender que el mayor tamaño de la barriga de este tiene que ver con un aumento del propio tamaño del sensor. Y eso concordaría con que el teléfono dejase atrás el sensor Sony IMX 803 de 1/1.28 pulgadas, para adoptar el Sony IMX903, que es su versión 1 pulgada.

Esto no es seguro, se trata de una especulación, pero viniendo de esta fuente hay que darle cierto recorrido a esta información, y no descartar que Apple de la campanada este año y nos ofrezca un salto de calidad en la cámara al nivel de sus grandes rivales. Aunque es algo por lo que no ponemos la mano en el fuego, vista la manera en que los de Cupertino suelen innovar en los últimos años, con tremenda pereza y desidia frente a sus competidores, sobre todo en lo que se refiere e la cámara.

El mayor grosor de la cámara se había achacado también a otros aspectos, como la inclusión de un sensor de periscopio, para mejorar las propiedades de zoom de este teléfono. Estos sensores suelen ser más grandes por su peculiar estructura de cristales y podría explicar este aumento. Pero también lo explica el salto a ese sensor de una pulgada.

¿Qué aportan estos sensores?

Cuanto más grande es un sensor, más luz puede captar, esto quiere decir que cuanta más luz capte, más detalle tendrán las imágenes que obtenga, y por tanto mejor calidad en todos los aspectos. Incluso en escenas donde escasea la luz, y donde el ruido podría apoderarse de la imagen final, algo que se reduce al mínimo con estos sensores.