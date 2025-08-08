El económico Moto G06 se filtra antes de presentarse

Motorola está trabajando en un nuevo móvil económico, de los más baratos de su gama. Algo que se desprende primero de su nomenclatura, perteneciente a los modelos más básicos de la compañía, así como por las pocas especificaciones filtradas, que ahora nos dan más detalles sobre lo que esperar de este teléfono cuando sea una realidad, algo que podría ocurrir dentro de poco. Y es que parece una de esas filtraciones que se producen poco antes de ser presentado.

Un móvil básico destinado a ser muy asequible

El nuevo Moto G06 se ha dejado ver por una nueva certificación esencial para poder ponerse a la venta. En este caso hablamos no de una, sino de varias, como son las FCC, TUV Rheinland, UL Demko y Geekbench. En todas ellas se ha dejado ver con el modelo XT2535. Este contará con características básicas e imprescindibles, como por ejemplo la conectividad móvil, el Wifi de doble banda o la conectividad Bluetooth, al menos esto es lo que ha mostrado en la certificación.

Ahora sabemos que este teléfono contará con un procesador MediaTek Helio G81 Extreme, una evolución de uno de los procesadores más populares del mercado de móviles de gama de entrada. Junto a este tendremos una memoria RAM de 4 GB, algo corta para lo que acostumbran ya incluso los móviles más asequibles, así como Android 15 como sistema operativo. Más allá de estos datos desvelados en las certificaciones, el dispositivo se ha filtrado esta semana con numerosa información relativa a su lanzamiento en Europa.

Sabemos que contará con una batería de 5100 mAh, que a su vez tendrá una potencia de carga de 10 W. Como ya es habitual en Motorola, llegará en diferentes acabados de color PANTONE. En este caso los Tapestry, Arabesque, y Tendril. Curiosamente, esta semana se han filtrado incluso los precios de este teléfono en Europa. Y lo que hemos visto es que el modelo más accesible, el que contará con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, tendrá un precio de 122,90 euros.

Por su parte, el modelo más caro de los dos, el que cuenta con una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento interno de 256 GB, tendrá un pecio de 169,90 euros. Estos precios los conocemos porque el dispositivo se ha filtrado en algunas tiendas europeas, lo que quiere decir que el lanzamiento de este teléfono debe ser inminente, y podría producirse a lo largo de los próximos días. Por tanto, nos podemos hacer una idea bastante certera de lo que esperar de este teléfono cuando sea una realidad a lo largo de los próximos días.

No falta por conocer los detalles de la pantalla y la cámara de fotos. Pero podemos fijarnos en su predecesor, el Moto G05, para hacernos una idea. Como que tenga una pantalla de 6,67 pulgadas con resolución HD+, así como tasa de refresco de 90 Hz. Así como una cámara de fotos trasera de 50 megapíxeles y una selfie de 8 megapíxeles. Por lo que hemos conocido hasta ahora, la nueva generación no será muy diferente de la que actualmente se encuentra en las tiendas.