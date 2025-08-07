Redmi quiere meter baterías de 8500 mAh en móviles razonablemente delgados

La carrera por introducir la batería más grande posible en los smartphones se encuentra en su punto álgido, tanto es así que mientras los fabricantes han encontrado cierto techo en cifras como los 8500 mAh, ahora están trabajando en cómo integrar estas grandes baterías en teléfonos relativamente delgados. Y decimos lo de relativo porque obviamente en comparación con el Samsung Galaxy S25 Edge, o el futuro iPhone 17 Air, seguirán siendo móviles muy gruesos. Pero si tenemos en cuenta la capacidad de la batería, ya no lo serán tanto. Y ahí es donde se está debatiendo la propia Redmi.

Baterías más grandes en cuerpos más delgados

Es el reto habitual de los fabricantes, poder acomodar baterías de grandes dimensiones en espacios pequeños. Todos hemos aceptado alguna vez que un teléfono deba ser más grueso para albergar una batería más grande, pero con la tecnología más reciente, con las baterías de carbono y silicio, que están sustituyendo a las de litio, se están consiguiendo más capacidades en el mismo espacio, o se reduce el grosor con una capacidad mayor. Pues bien, parece que Redmi no se conforma con añadir más capacidad a las baterías de sus móviles, sino que buscan también reducir el grosor de estos.

Pues bien, ahora uno de los filtradores más activos y mejor reputados de China, Digital Chat Station, ha desvelado que Redmi está trabajando en una nueva gama media, y que están volcándose en pruebas de nuevas baterías. Estas se estarían desarrollando con soluciones nativas del propio fabricante chino, y permitirían no solo llegar a contar con más capacidad aún, sino que estas se podrían adaptar a teléfonos más delgados.

Y da cifras concretas, asegurando que las baterías contarán con una capacidad de entre 8500 mAh y 9000 mAh, y lo mejor de todo, que serán capaces de integrarlas en grosores inferiores a los 8,5 mm. Esto es un grosor muy limitado si tenemos en cuenta las dimensiones, por ejemplo, del Redmi Turbo 4 lanzado el pasado mes de enero. Este cuenta con un grosor inferior, de 8.1 mm, no demasiado, pero con una batería mucho menos capaz, de 6550 mAh, también bastante grande, pero lejos de lo que planea la firma china.

Por lo que serían capaces de aumentar la capacidad de la batería entre un 15%y 20% sin prácticamente reducir el grosor, incluso podrían llegar a igualarlo. Por tanto, sería una evolución evidente en el diseño de los teléfonos de gama media de Xiaomi. La realidad es que hay que poner en contexto todas estas cifras para hacernos una idea de lo asombroso de la capacidad de estos teléfonos. El iPhone 17 Air, que llegará con un grosor de 5,5mm, tendrá una batería de apenas 2800mAh, prácticamente un tercio de la capacidad de las que maneja Xiaomi. Aunque obviamente en tres milímetros menos.

Pero nos da una idea de hasta qué punto los futuros Redmi presumirán de un almacenamiento de energía superlativo, más que suficiente para alimentar al teléfono durante dos días con un uso bastante intenso. Mientras que muchos dudan que el futuro móvil delgado de Apple sea capaz de llegar más allá del mediodía con la batería llena. Y lo mejor de todo, los futuros Redmi lo harán con un grosor muy aceptable.