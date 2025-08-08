El POCO M7 Plus 5G tendrá un diseño rompedor, y ya sabemos cuándo se presentará

Ya habíamos hablado hace unos días de POCO M7 Plus 5G, que había desvelado algunas de sus características, aunque nos tenía reservado sin duda su aspecto más llamativo, nunca mejor dicho, para unos días después. Hablamos del diseño del teléfono, que ahora hemos conocido, y que nos ofrece si duda un aspecto completamente diferente a lo habitual, y lejos de lo que cabría esperar de un teléfono como este. Además, ya sabemos exactamente la fecha en la que se presentará, y será en tan solo unos días.

¿Cuándo se presenta el POCO M7 Plus 5G?

Pues bien, tal y como ha desvelado la propia firma, la que ha desvelado en India, un país donde esta marca es tremendamente popular, que se presentará el próximo 13 de agosto. Por tanto, será la semana que viene cuando este teléfono se convierta en realidad, y también cuando nos desvele oficialmente uno de sus aspectos más interesantes. Un teléfono que desde luego tendrá en su diseño algo de lo que hablar, porque desde luego nos ha parecido sorprendente, siempre para bien.

¿Qué esperar de este nuevo gama media?

Bien, a nivel de diseño, se ha dejado ver con una trasera que si bien no destaca por su módulo de cámara, que es bastante normal en términos visuales, sí que lo ha hecho por el resto de esa zona del terminal. Vemos cómo hay un bisel grueso que rodea a toda la trasera del teléfono, y que se muestra en color azul y rojo, el primero en los tres cuartos inferiores, y el segundo en el cuarto superior.

Además, la superficie interior de la trasera está dividida en varios bloquees asimétricos, gracias a diferentes líneas rectas que se entrecruzan, no sabemos si solo son impresiones o si realmente la trasera está compuesta de varias piezas. En cualquier caso, se consigue un conjunto visual bastante sorprendente, para lo que nos tienen acostumbrados los fabricantes en la gama media a la que pertenecerá este nuevo smartphone de los chinos.

En términos de prestaciones, ya conocemos varias características clave de este teléfono. Porque contará con una pantalla de 6,8 pulgadas, con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 144 Hz. A esta le acompañará un procesador que siempre se desenvuelve bien en la gama media, como es el Snapdragon 6s Gen 3, que ofrece un rendimiento más que suficiente para todo lo que puede hacer con el terminal, el usuario medio.

La cámara de fotos presumirá de un sensor principal de 50 megapíxeles, y es de esperar que llegue con un secundario, seguramente de profundidad o macro. La batería será una vez más una de las características más importantes, con una enorme capacidad de 7000 mAh, y una carga razonablemente rápida de 33 W. Por tanto, solo quedan 5 días para que este esperado gama media sea por fin una realidad, y para que lo conozcamos en profundidad.