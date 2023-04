Los iPhone 15 Pro se filtran en unas decepcionantes imágenes

Hemos hablado mucho de los iPhone 15 en los últimos meses, prácticamente desde el día siguiente al lanzamiento del iPhone 14 hemos conocido detalles sobre estos nuevos smartphones. Y en este intervalo de tiempo hemos visto cómo algunas de sus características han sido bastante sorprendentes, sobre todo en lo referente a la botonera de este terminal. Y es que los rumores han apuntado a que los de Cupertino estarían preparando una completamente nueva, con un nuevo súper botón capacitivo y que nos permitiría ejecutar varias funciones con diferentes gestos. Pero parece que estas cautivadoras informaciones no estaban en lo cierto, y que como nos tiene acostumbrados Apple, será un dispositivo mucho más normal.

Nuevas imágenes filtradas

Los archivos CAD suelen moverse entre los fabricantes de accesorios de los smartphones por razones obvias, ya que gracias a ellos pueden crear unos productos adaptados perfectamente a las dimensiones de estos teléfonos. Ahora se han filtrado desde una fuente de bastante credibilidad unas imágenes basadas precisamente en esos CAD que nos muestran cuál sería el aspecto de los nuevos iPhone 15 Pro. Algo emocionante, que no lo es tanto cuando comprobamos que no habrá prácticamente novedades en cuanto al diseño, lo que a su vez implica que una de sus grandes y esperadas novedades al final no sea haga realidad.

Y es que las imágenes nos muestran unos teléfonos con el mismo aspecto que los modelos actuales, o lo que es lo mismo, una idéntica botonera, por lo que no habría cambios y nos quedaríamos sin ese superbotón del que tanto nos hemos hecho ilusiones en todo este tiempo. Pero hay más novedades respecto de lo que se había venido conociendo en los últimos meses. Ya que otro aspecto que había llamado mucho la atención era la cámara de fotos, que tampoco parece vaya a ser tan sorprendente como se esperaba.

¿Una cámara menos emocionante?

Esa es la sensación que transmiten las imágenes ahora, y que, si bien en los últimos meses las imágenes mostraban una barriga de la cámara muy abultada, en algunos casos hasta exagerada, parece que no habrá finalmente tal aumento del módulo, o al menos si lo hay, como en este caso, no será tan grande, habrá crecido, pero no tanto. Y esto nos lleva a la siguiente decepción. Ya que ese gran tamaño anticipaba grandes novedades respecto de sus sensores.

Ya que esto se argumentaba con que Apple estaba preparando un salto de calidad importante en la cámara, con un nuevo sensor periscopio mucho más sofisticado y sobre todo potente, con una resolución mayor y con una capacidad de hacer zoom mucho mayor sin perder calidad. Pues bien, aunque se esperan mejoras, quizás no sean tan importantes como lo que se había vaticinado. Así que la conclusión a la que hay que llegar tras ver estos render, es que deberíamos bajar el perfil de las expectativas con los nuevos iPhone 15 Pro, y ser mucho más realistas, esperando al menos mejoras en lo esencial, el rendimiento.