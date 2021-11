Desvelan el sorprendente diseño del OnePlus 10 Pro

Durante muchos años OnePlus fue una marca especializada en lanzar teléfonos de alta gama a precios muy ajustados. Pero con el mismo pasar de los años esa propuesta fue diluyéndose, sobre todo por el lado del precio, ya que, aunque sus móviles seguían siendo de los mejores, estos ya no eran tan accesibles como antes. Algo que le reprocharon y mucho sus seguidores de siempre. Finalmente hace dos años dejó de lanzar solo móviles de alta gama para ofrecer también teléfonos de gama media y de entrada. Ahora hemos conocido cómo será el diseño del OnePlus 10, y por primera vez en bastante tiempo el diseño de uno de los topes de gama de la marca nos sorprende para bien.

Este sería el diseño del OnePlus 10 Pro

Si algo se le ha criticado a OnePlus en los últimos años es que la marca no ha trabajado mucho el diseño de sus teléfonos. Al menos este año los OnePlus 9 han tenido un aspecto más parecido a los Reno, renovándose con cierta gracia. Pero durante años habíamos visto un mismo diseño que frente a su competencia en Android no ha sido demasiado atractiva. Pues bien, ahora uno de los filtradores con mejor reputación, o lo que es lo mismo, de esos cuyas publicaciones sabes que se van a convertir en realidad si o si, ha desvelado con todo detalle cuál sería el diseño del nuevo OnePlus 10 Pro, y la verdad que nos ha sorprendido para bien.

Porque no solo vemos un móvil con un diseño diferente a sus predecesores, sino que además tiene poco que ver con el diseño que hayamos visto de otros teléfonos actualmente en la gama alta. Y es que nos llama la atención del aspecto de la cámara de este teléfono, ya que tiene un diseño diferente a lo que estamos acostumbrados. Porque para empezar sus sensores se situan en disposición cuadrada, ocupando una gran parte de la zona trasera del teléfono, y casi centrados, aunque llegando hasta el borde lateral izquierdo. Desde luego parece que va a ser lo más llamativo de este teléfono, y hay que reconocer que guste o no, es una propuesta distinta por parte del fabricante, no pareciéndose a ningún teléfono de Oppo y tampoco a su competencia, presente y futura.

Como se puede apreciar, parece que la cámara de este teléfono va a contar con tres sensores, no habrá cuatro o cinco como en otras ocasiones. Es una tendencia que están adoptando muchos fabricantes, la de reducir el número de sensores. Por lo que hay que reconocer que, en el aspecto visual, este teléfono va a tener una trasera realmente personal y llamativa. Junto con estas imágenes han desvelado también los primeros datos técnicos del OnePlus 10. Como que contará con una pantalla de 6.7 pulgadas, con resolución QHD o 2K, y con tecnología Fluid AMOLED. Esta pantalla tendrá una buena densidad de 526 píxeles por pulgada. También sabemos ahora que tendrá una batería de 5000mAh, así como un almacenamiento de 128GB o 256GB. Así como unas dimensiones de 163.2 mm x 73.6 mm x 8.7 mm. Se espera que llegue al mercado la próxima primavera, o antes, ya que este año no tendremos OnePlus 9T.