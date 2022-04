Los cristales de pantalla de los iPhone 14 confirman interesantes detalles

Quedan aún más de cuatro meses para que se presenten los iPhone 14 y parece que los rumores a su alrededor están tomando velocidad de crucero. Al menos esa es la sensación que nos da después de las numerosas filtraciones a las que estamos asistiendo en los últimos días. La última de ellas plasma en una imagen real varias características que intuíamos hace unos días en unos esquemas de toda la gama. En estas nuevas imágenes podemos confirmar algunos aspectos únicos con los que contarán los nuevos teléfonos de Apple.

Ahora sí, adiós al notch

En las últimas semanas hemos visto render, CAD y esquemas que nos mostraban las pantallas de los cuatro teléfonos que conformarán la gama de los iPhone 14. En esta ocasión se ha filtrado una imagen de los paneles de cristal de la pantalla de estos teléfonos, que nos confirman algunas características que ya se venían rumoreando desde hace meses y que se habían dejado ver en esas otras imágenes. En este caso se trata presuntamente de los cristales que llevarán sus pantallas, o al menos de protectores de cristal templado para ellos basados en sus características físicas.

Podemos ver los cristales de los cuatro modelos, y como era de esperar, un diseño completamente nuevo en el caso de los iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Dos teléfonos que como vemos destacan por contar por fin con una doble muesca. La primera a la izquierda en forma de pastilla, y acompañada de una cámara perforada justo a su lado, formando algo similar a una exclamación. Además, se puede notar la diferencia en el tamaño de pantalla entre los modelos Max, también el nuevo iPhone 14 estándar, y los modelos más pequeños.

Otro aspecto interesante que ver en esta foto es el grosor de los bordes de pantalla. Estos se pueden observar que son levemente más delgados en los modelos Max, por lo que se amplificará la sensación de teléfono todo pantalla. También se confirma otro aspecto en el que precisamente nos fijábamos hace uso días, como es el tamaño del borde de pantalla superior en los modelos Pro, que no solo es más delgado, sino que lleva a reducir también el tamaño del altavoz a prácticamente la mitad del borde superior.

Ahora bien, como en toda filtración de este tipo, primero, sabemos que no tiene un origen oficial, y segundo, siempre podemos pensar que se puede tratar de una imagen “fake” algo que no es descartable ni mucho menos. Y es que personalmente algo que llama bastante la atención es el grosor del borde de la cámara perforada en los modelos Pro. Esta parece bastante gruesa para lo que sería esperable en un móvil del nivel de estos iPhone. Pero hay que decir que no debería extrañarnos demasiado, porque puede que Apple haya tenido sus razones para hacerlo así. No obstante, es algo que nos llama bastante la atención y que puede desvelar que estamos ante una reproducción de los CAD y render que vimos hace unos días. En cualquier caso, sirve para hacernos una idea.