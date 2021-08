Conectores USB tipo C en los iPhone, ¿los veremos pronto?

Os hemos hablado ya varias veces de que los conectores de nuestros teléfonos móviles se encaminan hacia una era en la que independientemente del dispositivo que nos compremos este contará con un mismo conector. Ahora si te compras un iPhone no vas a poder cargarlo con los cables que normalmente se utilizan en los móviles Android, y viceversa. Eso es algo que antes era aún más grave, ya que hace 20 años cada fabricante contaba con su propio cargador y conector.

Esto quería decir que cada vez que cambiabas de teléfono debías cambiar de cargador, y que no en cualquier lugar podías recargar el terminal. La Unión Europea busca que dentro de poco la conectividad de nuestros móviles sea única para todos los fabricantes, lo que incluye a Apple. Pero los de Cupertino son tan “cabezones” que es posible que nunca lleguemos a ver una tecnología de este tipo en su móvil, aunque ya está presente en varios de sus dispositivos móviles, como los iPad o MacBook.

¿Qué puede hacer Apple para evitar el conector USB tipo C en sus iPhone?

Hablamos en clave europea, y es que si la comisión europea aprueba en el próximo mes de septiembre la nueva normativa, el conector USB tipo C se convertirá en un conector obligatorio también para Apple, al menos si quiere vender sus iPhone en nuestro continente. Pero es algo que a día de hoy parece bastante lejano, ya que una y otra vez los californianos muestran su desacuerdo con esta decisión, esgrimiendo que debilita la innovación, a pesar de que ellos ya cuentan con varios modelos de dispositivos que hacen uso de este conector USB tipo C.

Cable Lightning de los iPhone y iPad de Apple | Photo by Adam Birkett on Unsplash

Entonces, de seguir en sus treces, nos preguntamos, ¿cuáles son las alternativas? Y la realidad es que solo hay una, y parece plausible, aunque llevará aún varios años por delante, quizás los justos para que la normativa entre en vigor. Se trataría de crear un iPhone sin puertos, algo que hemos visto ya en prototipos de otros fabricantes y que pare nada es descabellado. Y es que si lo pensamos fríamente, hoy hacemos más cosas de manera inalámbrica que con cables. Incluso a la hora de cargar el teléfono, contando con conectividad inalámbrica. Esto ya nos evitaría tener que contar con un conector USB tipo C, y más si tenemos en cuenta que cada vez guardamos más cosas en la nube, por lo que no es necesario un conector para poder compartir los contenidos, importarlos al teléfono o exportarlos.

Adaptador a USB tipo C | Ringke

Por tanto a día de hoy hay no habría impedimentos para prescindir del conector físico y apostar todo a lo inalámbrico. Ahora bien, Apple no se ha caracterizado precisamente por contar con unas tecnologías de carga rápidas, y por tanto es algo que deberían mejorar antes de lanzarse a presentar un iPhone sin puertos. Veremos hasta dónde llega la tozudez de Apple, pero no nos extrañaría ver un iPhone sin puertos en los próximos dos o tres años y así acabar de una vez con esa disyuntiva entre elegir un tipo u otro de conector.