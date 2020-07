Siempre es importante conocer la garantía de tu iPhone, especialmente si el dispositivo necesita alguna reparación porque está dañado. El período de garantía depende de varios factores: en primer lugar, las leyes de cada país. En España y otros países, el límite de tiempo mínimo es de 2 años, el primer año está relacionado con el propio fabricante y el segundo año está relacionado con la tienda donde que vende el producto. Otro factor importante es si tiene algún tipo de seguro adicional, como Apple Care o cualquier otro seguro de terceros. De todos modos, aquí le enseñaremos cómo saber cuánto dura la garantía del iPhone directamente en Apple.

Averigua cuanto tiempo de garantía le queda a tu iPhone

Como explicamos anteriormente, en países como España, el período de garantía del iPhone es de dos años a partir de la fecha de compra. Tomemos el ejemplo de comprar un dispositivo en una compañía telefónica: en este caso, Apple será responsable de todos los asuntos relacionados con los problemas de garantía en el primer año, y su compañía/operadora será responsable por el segundo año. Si compras un iPhone en las tiendas de Apple, las Apple Store, el período de garantía es de dos años directamente con el fabricante.

Encontrando la versión de iOS | Tecnoxplora

Aunque nos centraremos en los dos métodos más simples, hay varias formas de verificar el período de garantía restante del iPhone. El primero es en el propio dispositivo. Si va a "Configuración"> "General"> "Información", verás cierta información sobre el iPhone, como el nombre, la versión del software, el número de serie y, por supuesto, la fecha de vencimiento de la garantía.

Es posible que se sorprenda al descubrir que el período de garantía que figura en "Configuración" es de un año, pero no se preocupe. La información en esta sección es la misma para todos, pero Apple se adaptará a las leyes de cada país. Por lo tanto, si compró el teléfono hace menos de un año y dijo que caducaría el próximo año, entonces realmente te dirán cuándo terminará tu compromiso con Apple. Si compró un terminal en la tienda física de Apple, deberás tener una garantía en el segundo año en la misma tienda.

Comprobación de cobertura de servicio y soporte | Apple

La segunda forma de verificar la garantía es a través del sitio web de Apple, donde debe ingresar el número de serie del dispositivo que se encuentra en "Configuración"> "General"> "Información". Aquí, podemos encontrar información más completa sobre la garantía, especialmente si también tenemos un seguro Apple Care o Apple Care +, en este caso se puede agregar la garantía algunos años más según la opción que escojas al adquirir este extra.

Cuando su dispositivo sufre un cierto tipo de daño de fábrica o problemas de software que no son causados ​​por su uso, el iPhone estará cubierto por la garantía. En este caso, Apple generalmente repara el dispositivo de forma gratuita y, a veces, incluso puede ofrecerte un dispositivo de reemplazo. En caso de daños accidentales, según el caso no estarás cubierto por la garantía, aunque Apple suele ofrecerte un descuento de reparación si has contratado Apple Care. También debe tenerse en cuenta que el seguro anterior se puede firmar dentro de los 2 meses posteriores a la compra de la terminal, no más tarde.