Cómo evitar que las apps de tu iPhone se actualicen con los datos de tu tarifa 4G

Aunque la llegada del 5G está promoviendo que las tarifas se vuelven infinitas, lo cierto es que la mayoría de usuarios nos seguimos moviendo alrededor de planes que contemplan un gasto máximo en gigas que, dependiendo del operador, no nos dan para demasiadas cosas. Sobre todo en estos tiempos del streaming donde hacemos un "aquí te pillo, aquí te mato" con la serie que nos tiene enganchados, o con ese programa de TV que nos perdimos la noche anterior.

Así que es normal que con tanto gasto (en gigas) que tenemos a lo largo de un mes entre series, películas, videojuegos, música, internet, correo, chats, redes sociales y demás distracciones, no nos apetezca añadir una tarea que podemos retrasar hasta que lleguemos a casa cuando nos encontremos cubiertos por el paraguas de una red inalámbrica. Nos estamos refiriendo a la actualización de esas apps que tenéis en el iPhone gracias a la conexión de datos móviles.

Corta el grifo de los updates repentinos

Hay que decir, antes de nada, que todas estas funciones que os vamos a contar cómo desactivar ya vienen apagadas de serie en iOS, por lo que es muy seguro que vuestro móvil no esté gastando megas de la tarifa plana en estas actualizaciones desde la App Store, aunque nunca está de más verificarlo no sea que en modelos anteriores de iPhone lo cambiaras y a día de hoy sigues arrastrando ese pequeño error de configuración.

Lo primero que vamos a hacer es irnos a los "Ajustes" del iPhone y buscamos la opción de "App Store". Allí dentro veréis dos grandes apartados en la parte superior: los que tienen que ver con las "Descargas automáticas" y los "Datos móviles". Será en este último donde nos fijemos en dos funciones que os tienen que aparece desactivadas. La primera, la de "Descargas automáticas", es la que le dice al móvil si puede bajarse sin preguntarnos tanto una aplicación como una actualización. Así que lo mantenemos tal y como lo veis, en "off".

Desactiva los datos móviles a la hora de actualizar apps de iPhone. | Tecnoxplora

La segunda es la de "Descargas de apps" que no es lo mismo que la opción que hay justo encima. Este menú está habilitado solo para aquellos casos en los que nos decidimos a bajar una nueva compra de la App Store cuando no estamos conectados a una red wifi. El iPhone, extrañado por esa decisión, nos preguntará que qué hace: bien "Permitir siempre", bien "Preguntar si es más de 200MB" o bien "Preguntar siempre". Como podéis ver, no existe opción de no hacerlo aunque siempre nos quedará la tranquilidad de saber que la decisión última siempre nos corresponde a nosotros.

Estas funciones no hay que confundirlas con las de utilizar la conexión móvil dentro de las propias apps, ya que esas configuraciones son específicas de cada una de ellas y dependerá de las opciones que incorpore cada desarrollador. Por ejemplo, en el caso de Netflix, será la plataforma en streaming la que tenga que introducir la posibilidad de no reproducir contenidos cuando no tenemos una conexión wifi a mano, por lo que nunca será iOS quien se encargue de gestionarlo. Recordad que todo lo anterior tiene que ver con operaciones de aplicaciones y actualizaciones que nos bajamos desde la tienda de forma directa.