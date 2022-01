Cómo encontrar tu iPhone aunque esté apagado

Nos hemos acostumbrado a tener siempre a mano nuestros smartphones. Bien para consultar nuestros mensajes, ver algún contenido multimedia o simplemente consultar o hacer compras por Internet. No encontrarlo puede suponer un auténtico calvario, por lo que te contamos cómo tener siempre localizado nuestro iPhone, aunque no tenga batería, te contamos cómo.

Con la función Power reserve

No es algo nuevo que podamos encontrar nuestros dispositivos con ayuda de funciones como Buscar mi dispositivo que encontramos en iCloud, el servicio de almacenamiento de Apple. Pero este sólo funciona si este está activo y tiene baterías. Otra forma de localizar nuestros dispositivos a pesar de estar apagados es con un Airtag. Ya no hace falta gastarse dinero para tener siempre localizados nuestros dispositivos, aunque estén descargado o apagados.

Hasta la llegada de iOS 15 esto no era posible, pero una de las novedades más acertadas de este nuevo sistema es la implementación el “modo reserva de energía”. Más allá de los cambios estéticos de algunas aplicaciones, son muchas las funciones que ha incluido la nueva versión de iOS, pero una de las interesantes. A continuación, te contamos que debes hacer para activar el modo “Power Reserve” en tu iPhone.

Algo que debemos tener en cuenta es que no está disponible no todos los dispositivos, antes de usarlo debemos hacer una pequeña comprobación. Los requisitos para poder usar esta función son el modelo de nuestro teléfono no sea anterior a septiembre de 2018. Los iPhone XS son los dispositivos más antiguos en los que puede que funciones, siempre y cuando tengamos actualizado el sistema operativo a iOS 15. Otra forma de comprobarlo es pulsando el botón de encendido hasta que nos aparezca el botón de apagar. Si es compatible, justo debajo de este podremos leer el mensaje “Se puede localizar el iPhone incluso tras apagarse". Y sobre todo tener activada la ubicación.

Localiza tu iPhone aunque este apagado | TecnoXplora

Para tratar de localizarlo debemos hacer uso de la aplicación Encontrar, a la que podemos acceder a través de diferentes dispositivos y la que podemos configurar a través de la su web o pulsando aquí. Tal y cómo haríamos con cualquier dispositivo de la marca. La gran diferencia es hacerlo cuando está apagado o directamente se ha quedado sin baterías.

Pero esta nueva función tiene sus límites, aunque el iPhone se apague al llegar al cero por ciento en el indicador de batería, esto no significa que se agote del todo la carga de esta. Sino que reserva parte de esa batería para mantener activo el GPS y poder localizar los dispositivos. Pero está no dura para siempre, sino que tenemos hasta 5 horas en las mejores condiciones para localizar nuestro teléfono, en el supuesto de que nos quedemos sin carga. En el caso de apagar el terminal de forma manual con suficiente batería, dispondremos de un total de 24 horas para dar con su paradero.

Pero esta función no es lo único que esconde el nuevo sistema, sino que además podemos usar en con las mismas limitaciones de tiempo tanto la posibilidad de pagar a través de Wallet y el uso de las llaves digitales.