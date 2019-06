Cómo cambiar el código PIN del móvil

El código PIN de nuestro teléfono móvil lleva con nosotros durante años, desde que tenemos el mismo número. Se trata de un código asociado a tu tarjeta SIM y que el móvil solo te pide cuando vas a encender el teléfono así que solemos introducirlo muy poco. Pero si has cambiado de tarjeta SIM y tienes una nueva, es posible que no recuerdes cuál es tu nuevo código PIN y pueda darte problemas memorizarlo. Cámbialo.

Si te equivocas tres veces introduciendo el código PIN, tendrás un problema. A todos nos ha pasado alguna vez en la vida que olvidamos el código para acceder al teléfono o simplemente lo escribimos mal y acabamos necesitando el código PUK y volviéndonos locos para encontrarlo. Así que más vale que evitemos esto cambiando el código PIN de tu tarjeta SIM desde los ajustes del móvil. Es sencillo y solo te llevará unos segundos, no hará falta que vayas a una tienda ni contactes con tu operador.

Cambia el código PIN

En tu teléfono móvil Android, sigue los pasos que te describimos a continuación. Es posible que, dependiendo de la versión de Android, la forma en la que accedes a los menús o los nombres para entrar a cada uno de ellos. Pero sea cual sea tu versión todos estarán presentados de forma muy parecida a la que te indicamos.

- Abre los ajustes del teléfono móvil y busca el apartado que indica “Seguridad y privacidad” para poder ir a la opción de cambio de código PIN.

- Dentro de “Seguridad y privacidad” haz scroll hasta la parte inferior y pincha en “Ajustes adicionales” que aparecerá la última opción de todas.

- Ve a “Cifrado y credenciales” en el nuevo menú.

- Aquí verás que aparece una sección llamada “Configurar bloqueo de SIM” y pincha sobre el mismo para poder acceder a lo que queremos.

Pasos para cambiar el código PIN | Tecnoxplora

Una vez aquí tendrás que ir a la opción “Cambiar PIN de tarjeta SIM” y te pedirá tu número de tarjeta SIM actual y el nuevo número de tarjeta SIM que quieres poner. Si tienes uno desde siempre y ahora has cambiado a otro que no eres capaz de recordar, apuesta por el de siempre. Si no, pon algún número que sepas que vas a recordar bien pero que sea seguro.

Cambiar el código PIN | Tecnoxplora

Como decimos, el proceso puede variar según el teléfono móvil, la marca o la versión. En algunos teléfonos móviles no aparecerá “Seguridad y privacidad” sino “Seguridad y ubicación” o simplemente “Seguridad”. Pero una vez dentro todo será igual.

Desde la app Teléfono

También puedes cambiarlo desde el teléfono si crees que te resultará más rápido y sencillo, como hemos hecho siempre. Desde el teléfono de tu smartphone. Solo abre la app de Teléfono y marca: **04*número PIN actual*número de PIN nuevo*número de PIN nuevo# y pulsar sobre el botón llamar de tu móvil. El teléfono te indicará que ya se ha cambiado.

Es decir, si quisiéramos cambiar de 1234 a 5678 tendríamos que introducir: **04**1234*5678*5678# y darle al botón de teléfono para llamar y confirmar la operación.