Cómo activar en tu iPhone el audio espacial de los nuevos Airpods Pro

Las primeras noticias de este audio espacial en los nuevos Airpods Pro llegaron el pasado mes de junio, durante el evento de presentación de la WWDC 2020 de Apple, en la que se suelen desgranar todas las novedades que llegarán alrededor de los distintos sistemas operativos de la compañía. Y en esta ocasión, la mejora permitiría a los usuarios disponer de un dispositivo capaz de ofrecer un efecto de sonido envolvente sin gastar un euro más.

Pero no fue hasta la publicación de iOS 14 (y iPadOS 14) que comenzaron a llegar las actualizaciones de firmware para los cascos de los de Cupertino, en un proceso que ha durado varios días. Ahora mismo, si tiene unos Airpods Pro y un iPhone o un iPad actualizados a la última versión del OS, ya contarás con esta función disponible dentro del menú de configuración de los auriculares.

¿Cómo activamos el audio espacial?

Una vez que tenemos los cascos actualizados a la versión 3A283 (Ajustes > General > Información > Airpods Pro), que es la más reciente, solo os los tenéis que poner y esperar a que vuestro teléfono o tablet los detecte. Cuando esto ocurra, tenéis que deslizar la pantalla de arriba abajo por la parte derecha para entrar en el centro de control, donde se encuentran los niveles de brillo de pantalla así como el volumen del dispositivo.

Cómo activar el audio espacial en tus Airpods Pro. | Tecnoxplora

Es precisamente ahí donde tendremos que pulsar con el dedo y, sin soltar, esperar a que el control de volumen ocupe toda la pantalla. Abajo del todo, a la derecha, veréis el indicador de sonido espacial para ponerlo y quitarlo. A la izquierda quedará el de cancelación de ruido que, al tocar y mantener, dará paso a las otras funciones originales de eliminar esa cancelación, o escoger la de sonido ambiente para no ir incomunicados por la calle. Precisamente, estas últimas funcionalidades han tenido que cambiar de sitio para dejar espacio a este nuevo sistema de audio envolvente.

¿Qué contenidos funcionan con el sonido espacial?

Este sonido espacial es realmente sorprendente porque, al activarlo, da toda la sensación de que no llevamos puestos los Airpods Pro ya que los auriculares son capaces de situar la fuente de sonido en las inmediaciones del iPhone o el iPad, y no en nuestros oídos. Este efecto sorprende porque el origen del audio siempre parece provenir del exterior, de una posición que se corresponde con la que ocupa el tablet o el móvil en el lugar donde lo hemos dejado: si lo tenemos delante, será de allí de dónde provenga la fuente de sonido, pero si nos giramos, los diálogos y algunos efectos se irán moviendo para que no perdamos la noción de hacia dónde tenemos que mirar.

Los contenidos que funcionan ahora mismo con este audio espacial de los Airpods Pro son pocos y, de momento, hemos probado este sonido solo con las películas que podemos comprar o alquilar dentro de la tienda de iOS 14 y con Disney+. No hemos podido experimentar resultados parecidos con esa calidad de audio en plataformas de vídeo como Netflix o Prime Video, Filmin y HBO, que seguramente tendrán que actualizar sus apps en las próximas semanas para beneficiarse de esta API creada por los de Cupertino.