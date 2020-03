Este año va a ser el primero, como de tantas otras cosas, que nos va a “pillar” con el cambio de hora en medio de un confinamiento forzado en toda España. Por lo tanto, este año no vamos a notar igual el cambio al horario de verano como otros años, porque muchos trabajan en casa, o tristemente porque no lo pueden hacer de forma temporal. Igualmente no vamos a asistir a esos debates interminables sobre la conveniencia o no de seguir manteniendo este cambio horario todos los años, ya que el coronavirus lo está impregnando todo en la actualidad. Pero lo que sí podemos hacer un año más es recordaros lo que debéis tener en cuenta para que el reloj de vuestro móvil cambie la hora de manera automática.

Activa el cambio automático de hora

Desde hace años los ordenadores, tabletas o móviles suelen cambiar automáticamente la hora de manera acorde a nuestro huso horario. Esto es algo sencillo para un sistema operativo, porque las fechas de estos cambios son inamovibles, y saben perfectamente en qué momento hay que cambiar la hora. Pero hay algo que suele pasar en los sistemas operativos y en la informática en general, como son los cambios inesperados en los ajustes de los sistemas. A veces por la acción de terceras apps, por errores nuestros al toquetear en los ajustes o por otras razones que muchas veces no alcanzamos a entender.

Seleccionando la hora automática en Android | Tecnoxplora

Sea como fuere, si quieres asegurarte de que tu móvil o tableta cambie la hora de manera automática en la madrugada del próximo sábado al domingo, debes hacer lo siguiente. Tienes que acceder a los ajustes del teléfono, desde los cuales debes entrar en la sección de “Fecha y hora” que suele ser similar en todos los móviles. En el caso de Android lo tenemos dentro de los ajustes de sistema, al final de todos los ajustes disponibles en el teléfono. En el caso de un iPhone o iPad con iOS o iPad OS vamos a poder hacerlo desde los ajustes y la sección General. Dentro de estas secciones acedemos a la “Fecha y hora” y en ambos casos tenemos que activar una misma opción.

En el caso de Android, activar “Fecha y hora automáticas”

En el caso de iOS, activar “Ajuste automático”

Activando estos ajustes nos aseguramos de que cuando llegue el cambio de hora, el teléfono o tableta lo hará de manera automática, cuando corresponde. Por tanto, en la madrugada del 28 al 29 de marzo, a las 2:00h serán las 3:00h.

Seleccionando la hora automática en iOS | Tecnoxplora

De tal manera que si ahora está anocheciendo cerca de las ocho, el próximo domingo lo hará ya cerca de las nueve. Por tanto este es el único ajuste del que te debes preocupar para que tu teléfono o tableta cambie la hora en el momento adecuado. En cualquier caso, de no cambiarse la hora automáticamente, siempre puedes probar a reiniciar el teléfono, o verificar dentro de estos mismos menús del sistema la hora y cambiarla manualmente. En cualquier caso con activar el cambio automático es más que suficiente.