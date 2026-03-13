Se filtra todo del Oppo Find X9s Pro

Llevamos meses hablando de la futura generación de los Oppo Find X9s, que llegará a medio camino entre los Find X9 y los Find X10. Unos terminales que igualarán el rendimiento de sus predecesores con mejores procesadores, y que también presumirán de unas cámaras más potentes. Ahora, para confirmar todo esto, se ha filtrado completamente el futuro Oppo Find X9s Pro, la versión más avanzada de esta nueva hornada de móviles de alta gama de los chinos.

Una auténtica bestia en tamaño compacto

Una filtración que proviene de una fuente de total reputación, como es Digital Chat Station. Recordemos que una de las peculiaridades de esta nueva gama será un tamaño algo más compacto que los otros Find X9 que hemos conocido hasta ahora. Ya que su pantalla contará con una diagonal de 6,32 pulgadas, que se mueve en un tamaño más discreto que el de anteriores generaciones. Esta pantalla por supuesto ofrecerá la mejor tecnología posible, con un panel LPTS, con resolución 1.5K. Presumirá de unos biseles mucho más delgados.

Su potencia dependería del MediaTek Dimensity 9500, un procesador que es el mismo de los Oppo Find X9, y nos extraña que no se trate de la variante s, que aporta un plus de velocidad al chip. No obstante sigue siendo uno de los procesadores más potentes del mercado, y una auténtica bestia cuando se trata de jugar. Si el apartado de la pantalla y el procesador son potentes, no digamos ya la cámara de fotos.

Esta sería de las más solventes del segmento de la gama, y contaría con un aspecto único en el mercado. Ya que sería de los pocos smartphones con dos sensores de 200 megapíxeles en su cámara. Ya que contará con un sensor principal de 200 megapíxeles, el Samsung HP5, mientras que tendrá también un sensor teleobjetivo de periscopio con la misma resolución de 200 megapíxeles, de hecho se trata de otro sensor HP5 de Samsung.

Además de esto, tendrá otros dos sensores, un ultra gran angular de 50 megapíxeles, y una lente auxiliar de 3,2 megapíxeles. Por tanto, entre todos ellos sumarán más de 450 megapíxeles, algo difícil de encontrar en un móvil hoy, y que demuestra la fuerte apuesta de Oppo por esta nueva gama de teléfonos. Delante, la cámara para selfies nos ofrecerá una resolución de 32 megapíxeles.

Y como no podía ser de otra manera, esta espectacular ficha técnica la remata una batería muy grande, con una capacidad de 7000mAh. Una vez más la potencia de carga será notable, con 80W, de las más altas, y nos garantizará tiempos de carga razonables en una batería de tales dimensiones. Otras características que se esperan es máxima resistencia al agua y al polvo, con certificaciones IP68 e IP69, así como un lector de huellas ultrasónico en la pantalla. Aunque de momento Oppo no ha hecho campaña de lanzamiento sobre él, ni lo ha nombrado en ningún lugar, es evidente que su lanzamiento está muy cerca dado el nivel de detalle de las filtraciones.