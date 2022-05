Así se ve una réplica del iPhone 14 Pro Max comparada con el iPhone 13 Pro Max

Sin duda este año puede darse una de las novedades más esperadas en el entorno de los iPhone, y que llevamos años creyendo que ya estaban a punto de ser una realidad, pero no ha sido así. Ahora estamos más cerca que nunca de que los iPhone por fin se deshagan de ese notch en forma de ceja que lleva desfasado ya bastantes años. Y lo hará primero en los modelos Pro. Precisamente ahora hemos visto un vídeo de uno los youtuber más importantes de la escena tecnológica, y que nos muestra cómo será el nuevo iPhone 14 Pro Max, un teléfono que sin duda ofrecerá un aspecto muy diferente al de sus predecesores.

Así sería frente a su predecesor

El popular youtuber de Unbox Therapy ha compartido un vídeo donde nos muestra cómo será el aspecto real del iPhone 14 Pro Max. Y lo hace lógicamente con una réplica, ya que no sería hasta el próximo mes de septiembre cuando se presente este nuevo modelo. En el vídeo se puede ver este móvil junto al iPhone 13 Pro Max. Este último es el de color dorado, mientras que el de color gris es el nuevo iPhone que llegaría este septiembre. Y como es lógico lo más llamativo del teléfono lo podemos ver en la parte frontal, donde ya no está ese notch de ceja, sino que se ha sustituido por dos nuevas muescas que albergan las distintas cámaras frontales con las que cuenta.

Lógicamente no se puede ver la pantalla de este nuevo modelo encendida, sino que solo se representa esa nueva doble muesca. Pero nos podemos hacer una idea bastante cercana a la realidad de cómo llegará este teléfono. Por lo demás podemos apreciar que no hay prácticamente cambios en el diseño del teléfono, en el aspecto externo, respecto del modelo actual. Ya que se conserva la cámara triple, con la misma disposición en su módulo, ya que las novedades de este año estarían sobre todo centradas en la resolución del sensor, que será cuatro veces mayor, algo que lógicamente no afectará a su diseño exterior.

Bueno sí, hay diferencias mínimas, de apenas un milímetro en el diámetro de sus lentes, que sí cambiarían. Pero es algo que no notaremos la mayoría de nosotros. Más allá de este diseño, se esperan muchos cambios en el hardware, empezando por el procesador Apple A16, solo en los modelos Pro, o una cámara de fotos que saltará desde los 12 megapíxeles en su sensor principal hasta los 48 megapíxeles.

También hemos conocido que iOS 16 podrían contar con algunas de las novedades más importantes de los últimos años, con nuevas apps por parte de Apple y algunas novedades en su diseño y rendimiento. Sea como fuere su mayor novedad estará en el diseño, que por fin se deshará de uno de los aspectos más criticados del teléfono en los últimos años, ese notch que ya estaba muy pasado de moda. De todas formas, tenemos por delante unos 4 meses para que estos teléfonos sean por fin una realidad.