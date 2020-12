App Store: ya puedes compartir tus suscripciones con la familia

Los modelos de consumo de contenidos han cambiado mucho en los últimos años, de hecho las suscripciones se han convertido en la forma más habitual de consumir contenidos de todo tipo. Un buen ejemplo es la suscripción de AtresPlayer Premium, que nos permite acceder a contenidos exclusivos y a otros antes que nadie. Todas esas suscripciones normalmente las realizamos a título personal, pero cada vez es más común poder compartirlas con nuestro núcleo familiar, para evitar tener que estar realizando tantas suscripciones como miembros hay en la familia. Además podemos ahorrar más dinero de esta forma. Ahora Apple favorece aún más este tipo de suscripciones con una nueva funcionalidad que ha añadido a la plataforma, la de poder compartir todas las suscripciones con la familia.

Comparte los contenidos con tu familia

Esta modalidad en familia cada vez es más común en la mayoría de servicios bajo demanda que hay a nuestro alcance en la red. De hecho en Google Play hace años que podemos disfrutar de ella, compartiendo todas nuestras compras con el resto de miembros de la familia, que pueden utilizar las mismas apps sin un coste adicional. Ahora Apple hace lo propio introduciendo en la App Store la posibilidad de compartir las suscripciones nuevas con el resto de la familia. Esto será posible solo con aquellas suscripciones que sean compatibles con los requisitos para esta funcionalidad.

Compartiendo en familia una suscripción | Tecnoxplora

El método para poder hacerlo es muy sencillo:

Entra en la App Store en tu iPhone

Accede a las “Suscripciones”

Entra en la suscripción que quieras compartir

Activa el deslizante junto a la opción “Compartir con la familia”

De esta forma la suscripción que hayamos seleccionado ya estará compartida con el resto de la familia. Hay otro botón en el menú genérico con el que vamos a poder compartir todas las suscripciones nuevas a las que nos unamos. De esta manera cada vez que nos inscribamos en una nueva suscripción, esta se compartirá automáticamente con el resto de la familia. Por tanto las suscripciones que ya tienes activas las puedes compartir de manera individual dentro de cada una de ellas, y que todas se compartan por defecto cuando las suscribamos desde el menú genérico.

Lógicamente no todas las suscripciones son compatibles con los modos familiares, ni ofrecen los mismos descuentos, por esa razón debes informarte bien antes de hacerte con una nueva suscripción, si será posible o no compartirla con los otros integrantes del hogar. Sin duda una funcionalidad bienvenida por los usuarios, que ahora van a tener la posibilidad de contar con una forma alternativa de ahorrarse unos euros en muchas suscripciones que de otra manera no contarían con esos precios. Esta funcionalidad está llegando poco a poco a todos los usuarios de la App Store, en cualquiera de los dispositivos compatibles. Puede que no la veas aún activada ahora en tu dispositivo, pero es posible que sí aparezca pasadas solo unas horas. Así que si cuentas con varias suscripciones, es posible que alguna de ellas sea compatible con este modo familiar.