Los sistemas operativos móviles actualmente en el mercado son pocos, apenas 3, si contamos con Android de Google, iOS de Apple o HarmonyOS de Huawei. Y como sabéis, el dominio del robot de los de Mountain View lleva siendo aplastante desde que comenzaron a aparecer más modelos tras la presentación del primer iPhone. A pesar de lo difícil que lo tienen, ante ese uso masivo del sistema operativo de Google, sus competidores consiguen arañar algunas décimas de cuota de mercado en el último trimestre.

iOS se acerca, solo un poco, a Android

Los datos los ha desvelado Counterpoint Research, una casa de análisis que ha mostrado la evolución del mercado de smartphones, pero desde el prisma del sistema operativo. En un trimestre donde las ventas de teléfonos móviles ha descendido un 20%, conocemos cuál es la cuota de mercado que han acaparado cada uno de los sistemas operativos. Y Android sigue siendo, obviamente, el más utilizado en todo el mundo.

Evolución en la cuota de mercado de los sistemas operativos móviles | Gráfico de Counterpoint Research

Ya que el sistema operativo de Google ostenta el 74% de la cuota de mercado, un punto por debajo del segundo trimestre, precisamente el punto que ha ganado el iOS de Apple, que se coloca en el 21%, frente al 20% del segundo trimestre. Por último, HarmonyOS, el sistema operativo de Huawei, mantiene el 5% de cuota de los últimos tres trimestres.

Pero es con cierta perspectiva donde podemos apreciar que Android lleva perdiendo peso durante los dos últimos años, mientras que iOS y HarmonyOS van recortando distancias. Si vamos hasta este mismo tercer trimestre de 2024, entonces la cuota de mercado de Android era del 80%, mientras que iOS tenía solo un 16%, seis puntos más para los de Google y cinco puntos menos para Apple.

HarmonyOS es el sistema operativo que se ha mantenido más estable en todo este tiempo, ya que, salvo en el tercer trimestre de 2025, se ha mantenido siempre en cifras del 3% o 4%.

Los iPhone 18 impulsan a iOS

A la espera de ver lo que pasará en el cuarto trimestre, si comparamos este tercer trimestre con el del año pasado, es evidente que el uso ha aumentado claramente tras el lanzamiento de los iPhone 18 Pro, con una cuota de mercado cuatro puntos superior a la del pasado año. Si esta tendencia se mantiene, la cuota de mercado de iOS en el cuarto trimestre podría llegar hasta el 25%, la más alta de los dos últimos años, sin duda sería todo un hito en la historia reciente de este segmento.

Pero a la larga no se espera que puedan cambiar mucho más estas cifras, porque al fin y al cabo Apple compite con apenas un puñado de móviles, que sí, son los más vendidos del mundo individualmente, pero que obviamente no pueden competir con los miles de millones de móviles Android existentes en el mercado. Mientras que Huawei mantiene precisamente esas cifras tan estables, porque el mercado chino donde triunfa, es bastante heterogéneo y estable en ese sentido.