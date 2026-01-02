Se filtra el Motorola Signature, un teléfono para trabajar y que llega con stylus

Todo apunta que el fabricante americano propiedad de Lenovo ya está trabajando en un nuevo teléfono de gama alta. Y a tenor de las características y el diseño que ha mostrado este nuevo Motorola Signature, estamos ante un equipo que apunta maneras.

Además podemos confirmar su existencia y que Motorola planea lanzar este nuevo dispositivo muy pronto ya que la propia compañía ha publicado los primeros teasers donde podemos ver parte del diseño de Motorola Signature.

Pero, por si no fuera suficiente, también se han filtrado diferentes imágenes promocionales junto a sus características. Y este Motorola Signature va a ser un teléfono perfecto para trabajar.

Qué esperar del Motorola Signature

El dispositivo se presentará oficialmente el 7 de enero en India, pero antes de tiempo ya han aparecido imágenes promocionales que despejan una de las grandes dudas: el Motorola Signature llegará con stylus.

En una fotografía de marketing se puede ver claramente el teléfono acompañado del lápiz digital, junto a otros accesorios del ecosistema Motorola como smartwatch, altavoz y Moto Tag.A nivel estético, el Motorola Signature apuesta por una imagen elegante. Los colores filtrados son Martini Olive y Carbon, y en la parte trasera destaca un módulo de cámaras con forma de cuadrado y círculo para darle un toque único.

También vemos que este teléfono contará con soporte para Dolby Vision. Pero, ¿cómo se4rá técnicamente este Motorola Signature? Las filtraciones señalan el uso del Snapdragon 8 Gen 5, acompañado de hasta 16 GB de RAM, por lo que potencia no le va a faltar. Y ojo con su apartado multimedia, ya que la pantalla del Motorola Signature contará con un panel OLED de 6,7 pulgadas, resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz.

Y para aprovechar todo su potencial, contará con un lápiz óptico perfecto para exprimir las herramientas que traerá este equipo, con las que tomar notas,editar documentos, dibujar y más.

Cerramos con la cámara del Motorola Signature, otro elemento que ofrecerá la excelencia.Si la información es veraz, las filtraciones hablan de un sistema de triple cámara de 50 megapíxeles, con presencia de estabilización óptica y un teleobjetivo periscópico, además de compatibilidad con Dolby Vision para grabación y reproducción de vídeo.

Disponibilidad y precio

Respecto a la fecha de lanzamiento, el Motorola Signature será presentado el 7 de enero en India. ¿Su precio? Un misterio, pero viendo todo lo que ofrecerá no va a ser un equipo barato precisamente.