Actualiza ya tu iPhone para resolver uno de sus problemas más graves

Este año estamos viendo cómo muchos de los móviles de gama alta del mercado están sufriendo importantes problemas de postventa. Con esto nos referimos a fallos de los propios dispositivos que no serían de esperar en un teléfono con un precio cercano a los mil euros e incluso de más. Y el iPhone 11 ha sido uno de esos móviles que ha sufrido problemas en su pantalla de tintado verde. Como decimos, un problema que han sufrido este año usuarios de marcas tan destacadas como Samsung o OnePlus. Ahora por fin una actualización de iOS es capaz de resolver los problemas que ha sufrido la pantalla del terminal, que se ha tintado de verde sin una razón aparente.

Adiós a la pantalla verde

Se trata de una actualización de iOS que resuelve por fin los problemas de tintado verde de las pantallas de algunos iPhone 11 y sus variantes. Se trata de la versión 13.6.1 de iOS, que llega mejorando distintos aspectos de estabilidad de los teléfonos de Apple, y sobre todo resuelve uno de sus grandes problemas, como es este tintado de color verde de la pantalla. Una vez más, como ha ocurrido con los móviles de las marcas que os hemos citado antes, el problema de la pantalla verde se ha resuelto finalmente gracias a una actualización de software, por lo que no hay que temer por problemas más graves de hardware.

Parece que la calibración y refresco de las pantallas no era el idóneo, aunque el “changelog” indicaba que se trata de una mejora en la gestión térmica. Así que esta actualización da carpetazo a esos problemas si es que los has sufrido, porque lo que es cierto es que no ha sido un problema generalizado, sino solo de determinadas unidades del teléfono de Apple.

Resolución general de problemas

La nueva actualización de iOS permite contar resolver también otro de los problemas con los que se habían topado los usuarios de los iPhone. Este problema consistía en un mensaje del teléfono en el que continuamente nos recuerda que los archivos de sistema podrían no eliminarse automáticamente con el almacenamiento reducido del teléfono. Por tanto cuando tengamos este tipo de problemas vamos a poder borrar algunos archivos temporales del sistema y así liberar espacio. Todo esto mientras iOS 14 ya está funcionando con sus diferentes betas a la espera de que llegue a todos los iPhone. Ahora bien, hay dudas sobre cuándo se estrenará la nueva versión de iOS, ya que hemos conocido un retraso hasta octubre de la presentación de os iPhone 12.

Por tanto podría retrasarse también hasta entonces la llegada de iOS 14, que tradicionalmente llega a los móviles de Apple en el estreno de las nuevas generaciones. En cualquier caso, Apple por fin resuelve esos graves problemas de la pantalla verde, algo que lógicamente no es de recibo cuando nos gastamos en un móvil alrededor de mil euros. Al menos los usuarios de los iPhone deberían sentirse aliviados de que este no haya sido finalmente un problema de hardware, sino de software fácilmente solucionable.