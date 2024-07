Viaja ciberseguro este verano con estos consejos

Es verano es el mejor momento para descansar y disfrutar de las vacaciones, aunque el ambiente sea algo más relajado no debemos bajar la guardia y debemos estar siempre atento, ya que los ciberdelincuentes no descansan. Por lo que siempre debemos llevar a cabo una serie de recomendaciones para evitar exponernos a cualquier amenaza.

Viaja seguro y disfruta del verano

El verano es la época del año que más tiempo pasamos fuera de casa y en el que se respira el ambiente festivo y vacacional. Algo que puede hacer que, sin darnos cuenta, bajemos la guardia y nos expongamos a ciertos peligros. En el ámbito profesional, son muchos los trabajadores que se toman sus merecidas vacaciones delegando sus funciones en algún compañero que les sustituya, momento el cual puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes para tratar de hacerse con información importante. Y si a esto le añadimos el aumento del teletrabajo, se convierte en el cóctel perfecto para amargarnos el verano. Por lo que no está de más tomar una serie de precauciones y seguir los consejos de ciberseguridad como los que nos dan desde Cisco Talos, para reforzar nuestra protección y pasar el verano fuera de la oficina de forma segura.

Esperando en el aeropuerto | Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Antes de iniciar las vacaciones o iniciar un viaje, debemos preservar los datos. Por lo que es recomendable realizar una copia de seguridad, guardando la información confidencial contenida en el equipo en un lugar seguro y posteriormente eliminarla del dispositivo. Así como tener activadas las opciones de autenticación de doble factor alternativas por si surgiera cualquier problema.

Conectarnos a redes seguras es muy importante, las redes públicas y wifis desconocidos con baja seguridad no son muy fiables y presentan una serie de problemas. Por lo que es mejor evitarlas, ya es frecuente la práctica conocida con “man in the middle” que permite hacer con las claves del sistema haciéndose pasar por un sistema clave, interceptando así la información.

Si estamos usando recursos de hoteles o apartamentos, como Smart Tv y otros dispositivos, es importante cerrar la sesión siempre que no estemos haciendo uso de ellos, así como no almacenar las claves de acceso. De manera que así evitaremos el acceso posterior.

El tiempo de ocio también aumenta durante esta época y solemos acudir a conciertos, festivales, fiestas y eventos deportivos. Eventos en los que se congrega una gran cantidad de gente y dispositivos. Para evitar problemas debemos evitar el escaneo de códigos QR dudosos y solo usar la conexión WiFi que nos proporcione el organizador del evento. Procurando apagar las opciones de NFC, Bluetooth e incluso el WiFi.

Por último, hacer hincapié en uno de los aspectos más importantes que es el uso de conexiones seguras a través de VPN, a través de los cuales la conexión es cifrada así como el uso de contraseñas robustas. Para lo que debemos usar contraseñas largas difíciles de adivinar en la que se combinan todo tipo de caracteres, como símbolos, mayúsculas, minúsculas y números de forma aleatoria.