El verano ya está aquí y es el momento perfecto para disfrutar de un más que merecido descanso. Si vas a ir a la playa, no te pierdas estos gadgets con los que serás la envidia de todos. Pero si vas a viajar, mejor que no te pierda este recopilatorio, ya que vas a encontrar los 5 gadgets que no deben faltar en tus vacaciones de verano.

Secadores de viaje, cargadores universales, powerbanks... Ten todo controlado y no dejes nada al azar para vivir las mejores vacaciones sin preocupaciones. Y recuerda que, si quieres vigilar tu hogar mientras no estás en casa, Amazon ha adelantado las ofertas del Prime Day con estos chollos en cámaras de vigilancia Ring.

No te pierdas tu serie preferida mientras viajar

Yo siempre me llevo un reproductor multimedia cuando viajo. Si voy a un hotel, solo he de conectarlo a la tele para ver lo que me apetezca y sin limitaciones. Y lo mismo si voy a un piso de vacaciones o a casa de familiares y amigos. Y ahora que puedes comprar el Xiaomi TV Stick TV a un precio muy atractivo en Amazon, es un gadgets que no debe faltar.

Xiaomi TV Stick 4K | Xiaomi

Viene con Google TV y mando a distancia, por lo que solo tendrás que conectarlo y utilizarlo. Perfecto para las noches de verano, tras un día en la playa.

Un cargador universal te ahorra sustos

No hay nada más desesperante que darte cuenta que no puedes utilizar los enchufes de tu hotel o piso de vacaciones. Así que siempre deberías tener un cargador universal en tu mochila de viaje. Un imprescindible que puedes comprar en Amazon por menos de 20 euros y que te sacará de más de un apuro.

Pon un secador iónico de viaje en tu vida

Desde que tengo un secador iónico, estoy más contento que nunca. Y mi mujer más. Un dispositivo que seca el pelo mucho más rápido y sin dañarlo. Aquí hay que tener en cuenta que un secador barato no ofrece los mismos resultados que un modelo más profesional. En mi caso tengo un Laifen Swift, un secador iónico alemán de gran calidad.

Secador iónico Laifen | Laifen

Es ligero y compacto (perfecto para viajar), sumamente silencioso y su potencia capaz de emitir 200 millones de iones negativos por segundo para reducir la electricidad estática y el encrespamiento, hacen que esté encantado con él. Además, ahora tiene una rebaja del 44% en Amazon. ¿Prefieres una opción más económica? Este secador iónico Regminton es menos potente, pero tampoco te decepcionará. Más, con el descuento que tiene en Amazon.

Una batería externa es imprescindible para viajar

Otro gadget que no debe faltar para viajar en las mejores condiciones es una batería externa. Un equipo que puede cargar tus dispositivos en cualquier momento. Algo especialmente útil si haces fotos desde el móvil. Y tranquilo, que este modelo que te recomendamos lo puedes llevar en cabina sin preocupaciones. Y ahora tiene un buen descuento en Amazon.

Duerme mejor que nunca en tus viajes

Me encanta dormir mientras viajo. Esas cabezaditas mientras haces tiempo mientras llegas a tu destino te ayudan a coger fuerzas ante lo que espera (buscar hotel, descargar todo...). Y para ello, siempre me llevo una almohada de calidad, como este modelo de Amazon perfecto para dormir en cualquier lugar como nunca.