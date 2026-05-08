El nuevo Huawei Nova 15 Max estrena una enorme batería de 8500mAh

La firma china acaba de lanzar uno de sus móviles más espectaculares en la gama media. Se trata del Huawei Nova 15 Max, un teléfono que evidentemente brilla por su batería de gran capacidad, que tiene un tamaño difícil de encontrar en el mercado, incluso si hablamos de teléfonos chinos. Un terminal que no sabemos si llegará a España bajo otro nombre, pero que desde luego se va a convertir en una referencia en su segmento.

Ficha técnica del Huawei Nova 15 Max

Esa denominación Max es muy reveladora, y es que sin duda alguna representa a la perfección lo que nos ofrece este terminal, una de las baterías más espectaculares del mercado. Esta tiene una capacidad de nada menos que 8500mAh, gracias a la tecnología de silicio-carbono, que como sabéis multiplica la densidad de la celda, permitiendo mayores capacidades sin aumentar el grosor.

Huawei nova 15 Max | Huawei

Eso sí, su carga rápida lo es, pero no tanto como acostumbran móviles con este tamaño de batería. Esta proporciona 40W de potencia, que está muy bien, pero evidentemente está lejos de los 90W o 100W habituales con esta capacidad. Por lo demás nos ofrece una pantalla con una diagonal de 6,84 pulgadas, y tecnología OLED. Esta además ofrece resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 120Hz.

En términos de rendimiento, nos ofrece un procesador Kirin 8000, un buen procesador de gama media fabricado por la firma china. La cámara de fotos, dentro de un gran módulo circular, habitual en los topes de gama de la marca, encontramos un sensor principal de 50 megapíxeles con tecnología RYYB, que cuenta con un sensor de 2 megapíxeles secundario. Delante, la cámara selfie nos ofrece un sensor de 8 megapíxeles, un apartado simplemente correcto, el fotográfico.

El teléfono cuenta con conectividad Wifi 7, conectividad 4G, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, y un conector USB tipo C. Tiene lector de huellas integrado en el botón de encendido, y ofrece también un botón de acción programable. El terminal se ha lanzado en tres colores, dorado, negro y cian, un azul clarito. Como sabéis, cuenta con HarmonyOS como sistema operativo, y no cuenta ni con apps ni servicios de Google.

Este teléfono parece ser una versión renombrada del Huawei Enjoy 90 Pro Max, y que está llegando a varios países europeos, de momento en España no está disponible, pero habiendo ya modelos Nova en nuestras tiendas, lo normal es que lo haga pronto, quizás es cuestión de días. En los países europeos donde se ha lanzado este nuevo Nova 15 Max, su precio parte de los 449 euros, por eso somos optimistas respecto de su lanzamiento en España.