Así puedes navegar más rapido en el navegador web de tu PC

En la era de la inmediatez tener un navegador en el que las descargas sean lentas, puede ser un motivo de frustración. Si tienes problemas con la velocidad del navegador a continuación te contamos cómo resolverlos.

El secreto de las descargas en paralelo

Lo primero que solemos hacer para tratar de encontrar el problema y ponerle solución es comprobar la velocidad contratada con el operador, si esta funciona de forma correcta tendremos que poner el foco de atención en actualizar los controladores de red o modificar los servidores DNS. Si esto no funciona existe una alternativa para tratar de mejorar la tasa de descarga.

Un portátil Surface Laptop 5 | Microsoft

Cuando iniciamos la descarga el navegador abre una única conexión con el servidor remoto. Algo que suele funcionar a la perfección a no ser que nos encontremos con alguna interferencia en la transmisión o el servidor esté saturado, en tal caso la tasa de descarga se reduce de forma considerable. Algo que podemos resolver fácilmente con un ajuste oculto en los navegadores que comparten base con Chromium.

El secreto reside en activar la función de descargas en paralelo, lo cual fracciona el archivo para bajar múltiples partes y bloques pequeños, descargándolos al mismo tiempo estableciendo varias conexiones concurrentes al mismo servidor. Del mismo modo que lo hacen los gestores de descarga externos y de pago.

Este sistema, aunque se encuentra integrado de forma nativa en el navegador por defecto este está desactivado, por lo que la única forma de usarlo es activándose, para lo que seguiremos los siguientes pasos,

Abre tu navegador, ya sea Google Chrome o Microsoft Edge. Ambos basados en Chromium.

Ambos basados en Chromium. En la barra de direcciones superior e introduce la URL interna de configuración avanzada: escribiendo chrome://flags (en Chrome) o edge://flags (en Edge) y pulsa “ Intro ”.

y pulsa “ ”. Al hacerlo se abre un catálogo de funciones en desarrollo y un buscador superior.

Introduce el término "parallel" en la barra de búsqueda.

en la barra de búsqueda. Localiza de forma directa la opción denominada “Parallel downloading ”.

”. Haz clic sobre el menú desplegable situado a la derecha de dicha función (que por defecto aparecerá como Default) y selecciona la opción Enabled.

Para que el cambio surta efecto de inmediato, pulsa el botón Relaunch (Reiniciar) en la esquina inferior derecha para reiniciar el navegador automáticamente.

De manera que, una vez volvamos a abrir el navegador, este ya está listo para iniciar la descarga de archivos de forma fraccionada y mucho más rápido de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Aunque no aumente la velocidad real de descarga, si notamos la diferencia de forma sustancial. Pudiendo así acelerar la forma en la que obtenemos los archivos.