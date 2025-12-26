¿Por qué repetir contraseñas es una de las principales causas de hackeos?

Utilizamos contraseñas día a día para acceder a casi cualquier espacio digital, y por miedo a que se nos olvide, cuando tenemos que crear una nueva siempre apostamos por la misma de siempre. Esto es uno de los errores más comunes, pues aunque resulte cómodo, este hábito incrementa las posibilidades de sufrir un robo de identidad o un ataque informático.

Aunque nos suene a ciencia ficción, cada semana se producen filtraciones masivas de datos que se publican o venden en la dark web, una parte oculta de internet que favorece tanto las actividades legítimas como las ilegales.

Si una de tus contraseñas aparece allí y la reutilizas en distintas plataformas, los ciberdelincuentes pueden acceder a tus cuentas de forma sencilla. Esto es lo que expertos conocen como 'efecto dominó'.

Es por ello por lo que la solución está en crear contraseñas únicas para cada servicio. Los expertos recomiendan el uso de gestores de contraseñas como 1Password, Bitwarden o el llavero de iCloud, que generan claves aleatorias y las almacenan de forma cifrada.

Activar la verificación en dos pasos añade una barrera extra, por lo que siempre es recomendable hacer uso de ella.