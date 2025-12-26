Wrapped tecnológico de 2025, ¿cuáles han sido las plataformas más utilizadas?

2025 está llegando a su fin, y al igual que hacer una lista de deseos para el año que viene, es tradicional hacer balance de todo lo sucedido durante sus doce meses. A lo largo de los días vamos conociendo las listas con las canciones más escuchadas, las pelis y series más vistas e incluso las apps que más nos hemos descargado. Algo que también ha hecho el medidor oficial Gfk DAM, que ha publicado su informe anual, Wrapped Digital 2025. En el que encontramos una visión precisa de nuestros hábitos de navegación.

Que hemos hecho los españoles en internet durante 2025

Aunque aún le quedan unos días este veinte-veinticinco, los datos son reveladores y no se espera que haya sorpresas en los últimos días. Un informe en que se desvela que el consumo digital, más allá de estabilizarse, ha cambiado de forma significativa, sobre todo en los sectores más competitivos como son el streaming, la restauración o la banca.

Los datos no mienten y consolida a Google en la cabeza del ranking con más de 40,2 millones de usuarios únicos mensuales. Con un crecimiento respecto al año anterior de un 2%, siendo el principal acceso a la red. Seguido muy de cerca por otras aplicaciones como YouTube y WhatsApp, lo que certifica que la mensajería instantánea se ha convertido en una habitual en la comunicación diaria.

En lo que se refiere a las redes sociales, tanto Instagram como Facebook están por encima de los 33 millones de usuarios. Manteniendo la hegemonía de Meta en este campo. Aunque arroja un dato muy relevante en este respecto, y es que, aunque siguen subiendo en número de usuarios, su crecimiento se ha ralentizado. Lo que puede deberse en parte a la migración de sus usuarios hacia otros formatos o una saturación del mercado.

Son otros sectores como los de los viajes los que arrojan cifras muy positivas, lo que sugiere una recuperación. Liderando esta categoría con un amplio margen el portal Booking el cual cuenta con más de 13,3 millones de usuarios. En este ranking también encontramos otros referentes como TripAdvisor. En lo que al transporte ferroviario se refiere es Renfe con más de 5,1 millones de usuarios, la que reafirma su posición.

El sector financiero tradicional sigue ocupando las primeras plazas, CaixaBank, BBVA y Santander, siguen liderando en el año en el que otras entidades como Revolut van ganando usuarios, en busca de la agilidad digital que les ofrece el Neobanco.

La batalla en lo que al liderazgo de las plataformas OTT se refiere, la sigue ganando Netflix con más de 14 millones de suscripciones, aunque este se ve amenazado por otros servicios como Prime Video y Disney+ que le siguen muy de cerca.

Como colofón, el informe también hace referencia a las tendencias que marcaron el año, entre las que la inteligencia artificial, ha pasado de ser la novedad a ser una potente herramienta que se ha integrado en todos los servicios. Reflejando también el auge por las compras en plataforma unificadas, con modelos como el Marketplace. No debemos olvidarnos de la consolidación de los modelos de pago a través de suscripciones que se han establecido en múltiples servicios. Así mismo con la omnicanalidad, gracias a una navegación cada vez más fluida entre dispositivos.