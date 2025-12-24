El truco para felicitar la Navidad cuando las redes están saturadas

Durante las navidades es habitual que las aplicaciones de mensajería como WhatsApp se saturen debido al enorme volumen de personas enviando mensajes, imágenes y vídeos a familiares y amigos. Aunque tu móvil tenga cobertura, es posible que los mensajes se queden "atascados" esperando a enviarse porque muchas personas están usando la misma red al mismo tiempo.

Para evitar este problema y que tus felicitaciones lleguen a tiempo, los expertos recomiendan cambiar la red móvil a la que está conectado tu teléfono. En los ajustes de tu móvil puedes seleccionar manualmente una red diferente: por ejemplo, conectarte a 4G en lugar de 5G, o incluso a 3G si el 5G está muy concurrido. Esto puede ayudarte a salir de la zona más saturada y lograr que el mensaje se envíe.

Cobertura móvil | Pexels

Otra opción útil es moverte unos metros: a veces, pequeños desplazamientos permiten que tu teléfono se conecte a una antena menos congestionada. Y si pese a todo no consigues enviar el mensaje, siempre está la alternativa más tradicional de enviar un SMS, que muchas veces funciona mejor en situaciones de mucho tráfico de datos.