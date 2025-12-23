Descubre donde está Papá Noel con la ayuda de la IA de Gemini

Santa sigue trabajando en su taller mientras los elfos preparan todo para su cita más importante. Ya quedan pocos días para una de las noches más mágicas del año, en la que Papá Noel recorre el mundo repartiendo regalos. Para saber en todo momento dónde se encuentra, contamos con la ayuda de Gemini.

Sigue los pasos de Papá Noel con la ayuda de Gemini

La Navidad ha sido siempre una época mágica en la que además la tecnología nos permite verla de una forma distinta. Gemini es más que un chatbot a través del que obtenemos una respuesta en forma de conversación. Todos los años nos preguntamos, dónde está Papá Noes y que está haciendo, para dar respuesta a esa pregunta tenemos muchas alternativas. Aunque también podemos hacerle esa misma pregunta a Gemini y transformar nuestra pregunta en un centro de mando interactivo.

Rastreador de Papá Noel generado por Gemini | TecnoXplora

Para ver toda la información estructurada en secciones con las cuales podemos interactuar es tan sencillo como abrir la web de Gemini y realizar la pregunta. Antes de comenzar la búsqueda, pulsa sobre el botón “herramientas” y selecciona la opción "Diseño visual”. Una funcionalidad que aún está en desarrollo y a la que no tienen acceso todos los usuarios, solo los inscritos a este programa o tiene suscripción de pago. Con todo preparado, pulsa el botón, enviar, y espera el resultado. A diferencia de un chat convencional, nos encontramos con una serie de widgets funcionales dentro de una interfaz gráfica, actualizada en tiempo real y con datos visuales que no llevan directos hasta el mismísimo polo norte.

Además de su cabecera personalizada, encontramos un temporizador que nos indica el tiempo que falta para que Santa, deje su taller y emprenda su viaje a través del mundo, indicándonos cuál será su primera parada una vez concluya este. Al mismo tiempo que nos muestra un medidor de magia y el tiempo que hace en el polo Norte, con todos los datos estructurados, creando una experiencia más inmersiva.

Gracias a la integración con Google Maps, podemos ver una vista en vivo satelital de la Aldea de Papá Noel, con la ubicación exacta del taller y de los renos. En el panel de actividad reciente, nos confirman que el trineo está 100% operativo, al mismo tiempo que tenemos actualizaciones de ruta y el estado de la climatología para evitar las tormentas.

Pero quizás lo que más llama la atención dentro de la vista dinámica es la posibilidad del usuario para interactuar con la inteligencia artificial dentro del propio widget. Ya que podemos comprobar si estamos entre la lista oficial del Polo Norte, sabiendo si hemos sido buenos o no. Convirtiendo nuestra consulta en algo más que una consulta genérica, siendo una experiencia única para el usuario.

Una respuesta que puede cambiar dependiendo del entrenamiento de la IA, de la precisión de nuestro prompt y de otras muchas variantes que analiza el algoritmo, teniendo en cuenta todos nuestros datos de usuario y la información a la que tenga acceso está a la hora de realizar la consulta. Por lo que no habrá dos centros de control iguales. Un ejemplo claro de la evolución de la IA, que nos permite, tocar y explorar, convirtiendo nuestra pantalla en una ventana mágica.