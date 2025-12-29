Lo que debes hacer para mantener tus recuerdos a salvo en la nube

En un mundo tan digitalizado, los álbumes de fotos físicos cada vez se utilizan menos, con la posibilidad que nos da la tecnología de hacer fotografías, hoy en día hacemos miles de fotos y vídeos de forma rutinaria, muchos quedan en el olvido de nuestro teléfono almacenados, algunas de estas imágenes pueden ser desechables, otras sin embargo son preciados recuerdos que pueden eliminarse si no tenemos cuidado a la hora de almacenar estas fotografías. Una forma práctica de guardar las fotos que si queremos preservar es a través de una nube digital, así si nuestro dispositivo se ve comprometido no perderemos esos recuerdos.

Sin embargo, la comodidad de servicios como Google Fotos, iCloud o OneDrive no elimina los riesgos: accesos no autorizados, pérdidas accidentales o vulneraciones de privacidad pueden poner en peligro años de memorias familiares. La clave está en aplicar pequeñas medidas preventivas que marcan una gran diferencia.

En primer lugar para fortalecer la seguridad está en la contraseña, como en todo estas deben ser únicas y seguras, lo mejor en estos casos es utilizar un administrador de contraseñas y activar la verificación en dos pasos, para añadir más protección. Además, es conveniente ir revisando cada cierto tiempo la configuración de privacidad para evitar que imágenes que no queremos acaben publicadas por error.

Otra forma de asegurarnos nuestros recuerdos, es volcarlos a un dispositivo físico de almacenamiento como por ejemplo un disco duro, así no dependeremos siempre de que nuestros archivos estén en un servidor que no podemos controlar, es importante también mantener estos dispositivos actualizados.

Por otro lado, hay que evitar utilizar redes WiFi públicas a la hora de subir nuestro contenido a la nube ya que podría haber alguna intrusión al igual que también hay que sospechar de correos que soliciten tus credenciales y no lo hayas solicitado tu.

Con una buena gestión de contraseñas, copias de seguridad y control de accesos, nuestros recuerdos digitales estarán seguros.