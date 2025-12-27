Dime qué tienes en la nevera y te diré qué cenar gracias a esta app

A lo largo del año se desperdician millones de toneladas de alimentos en el mundo. Algo que además de ser excesivo, no resulta nada sostenible. Por lo que a la hora de comprar es importante ajustar las cantidades a lo que vamos a consumir para evitar que se estropee. Pero aún es más relevante hacer un buen aprovechamiento de los que tenemos en la nevera. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

La solución definitiva para cocinar sin desperdicios

Optimizar los recursos y ser cada vez más sostenibles es un reto al que nos enfrentamos cada día, Nuestro planeta dispone de recursos finitos, por lo que para preservar al máximo su durabilidad es importante hacer un consumo responsable de ello. Esto también sucede en el campo de la alimentación, por lo que antes de salir de nuevo a hacer la compra es crucial mirar lo que tenemos en la nevera y agotarlo antes de que se estropee. Para ayudarnos con esta tarea tenemos soluciones como “qué hay en la nevera” un portal digital especialmente diseñado para encontrar la inspiración a la hora de cocinar con lo que ya tienes en casa.

Así es que hay en la nevera.com | TecnoXplora

Cómo principal objetivo esta plataforma web tiene el fomentar el aprovechamiento de los recursos que tenemos en nuestras despensas al máximo. De manera que ajusta las recetas que nos ofrece a los ingredientes que tenemos. De manera que se evita el desperdicio alimentario, facilitando a su vez la creación de elaboraciones sabrosas sin necesidad de salir a comprar más ingredientes. Una herramienta muy recomendable para aquellos que no solo buscan una mayor sostenibilidad y el ahorro, sino que al mismo tiempo quieren llevar una alimentación más equilibrada, económica y responsable.

La plataforma funciona de una forma intuitiva y muy sencilla, solo tenemos que acceder a través de su página web , y en cuestión de segundos tenemos algunas sugerencias de los platos que preparar.

Comenzamos usando el buscador para buscar e introducir los productos que tienes tanto en tu frigorífico como en la despensa.

Podemos descartar aquellos ingredientes que no quieres incluir en las recetas. Ajustando las sugerencias a tus gustos y preferencias.

Con todos los datos el sistema de forma automática nos sugiere una amplia selección de platos que podemos preparar.

Las recetas van desde recetas rápidas y fáciles a platos más elaborados, para que elijas dependiendo del tiempo que tengas o si la variedad de productos es mayor.

Un aliado contra el desperdicio que además se convierte en una potente herramienta para fomentar la cocina creativa. Proponiendo a veces combinaciones de alimentos que nunca nos habríamos planteado, pero que funcionan muy bien en combinación con otros. Transformando un montón de ingredientes sueltos en platos nutritivos y completos.

Lo que resulta especialmente útil a la hora de hacer una planificación eficiente de las comidas semanales a partir de lo que disponemos en la nevera. Contribuyendo al ahorro, reduciendo las compras impulsivas de última hora. Siendo muchos más versátiles a la hora de cocinar, con recetas para todo tipo de perfiles, desde los más experimentados hasta los principiantes.