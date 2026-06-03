El Prime Day de Amazon regresa este mes de junio, ¿qué días se celebra?

Este año Amazon ha decidido darle un nuevo impulso a su Prime Day, efeméride indiscutible de la fiebre por las ofertas más agresivas. Aquí lo que nos interesa es la tecnología, y en ese entorno la tienda también se va a convertir en un referente durante estos días con miles de ofertas. Este año los dos días de ofertas se adelantan, ya que si estos últimos años se ha celebrado en el mes de julio, ahora será finales de este mes de junio cuando tendrán lugar estas nuevas jornadas de ofertas.

¿Cuándo se celebra el nuevo Prime Day de Amazon?

Amazon ha vuelto a apostar fuerte por el Prime Day, y lo hace con una duración extendida que va a llevar a estar disponibles hasta cuatro días todas estas ofertas. Concretamente, se va a celebrar entre el 23 y el 26 de junio, desde las 0h del 23 de junio hasta las 23:59 del 26 de junio. Por lo que durante esos días vamos a poder acceder a miles de ofertas, no solo de tecnología, sino de multitud de categorías más.

El Prime Day de 2026 | Amazon

Durante estos cuatro días, los usuarios encontrarán productos rebajados de primeras marcas como Adidas, Cecotec, Dodot, Dyson, Levi's y Samsung, así como artículos de pequeñas y medianas empresas. Una de las grandes novedades de este año es que los clientes podrán descubrir nuevas promociones a diario, incluyendo ofertas por tiempo limitado, el ranking de las "Top 100 ofertas" y las esperadas "Mega Ofertas Prime".

Además, Amazon ofrecerá recomendaciones personalizadas, creando listas basadas en artículos relacionados con la cesta de la compra, listas de deseos y los intereses previos de cada usuario. Como es habitual, a la vez que Amazon ha presentado estas nuevas jornadas de ofertas, hay muchos productos que ya han sido rebajados por motivo de este Prime Day. Además, Amazon ha anunciado varias novedades a nivel tecnológico para que no nos perdamos ninguna oferta que pueda interesarnos.

Como, por ejemplo, las notificaciones de rebajas, las listas de deseos, la búsqueda visual con Amazon Lens y los asistentes impulsados por inteligencia artificial, como Rufus y Alexa+. Y es que el nuevo asistente de Amazon, más inteligente que nunca con IA generativa, ahora se comporta como un asistente de compras personal muy avanzado. Porque permitirá a los clientes buscar, comparar e incluso realizar compras de productos exclusivamente con comandos de voz, así como recibir avisos automáticos cuando un artículo baje de precio.

Incluso a la hora de comprar, contaremos con más opciones que nunca para abonarlas, como Bizum, Openbank Pay y pagos fraccionados mediante Cofidis o Credit Line. Una nueva edición que coincide con el 15 aniversario de Amazon en España. Para rematar el tono festivo de la propuesta, Amazon organizará El Jaleíto Prime, un evento gratuito que se celebrará el 17 de junio en The Lenovo Garage de Madrid. Allí podremos disfrutar de actividades para todas las edades y conciertos en directo presentados por Amazon Music, con invitados como Abraham Mateo, Cristina Lora y el DJ Luc Loren.