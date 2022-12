¿Es posible burlar el bloqueo por reconocimiento facial con una foto?

Seguro que en algún momento de tu vida has desbloqueado el móvil de un amigo con tu rostro y te has sorprendido. Desde hace años los teléfonos móviles incluyen un sistema de seguridad, siendo este el bloqueo del dispositivo por reconocimiento facial. Aunque este sistema asegura que nadie puede desbloquear el móvil si no es con su rostro previamente guardado, debes saber que no es tan seguro como parece. A continuación, te explicamos el porqué.

Si has probado alguna vez a desbloquear el teléfono con una fotografía es muy probable que no te haya funcionado. Esto es porque el reconocimiento facial funciona como un escáner 3D, por lo que una imagen plana en ningún momento permite el acceso al teléfono móvil. Eso sí, debes saber que en ocasiones este sistema puede fallar y desbloquear el dispositivo. Por ello, es recomendable hacer una prueba antes de usar este sistema de bloqueo.

Debes saber que no todos los dispositivos tienen integrado un escáner de 3D, ya que hay modelos que no tienen esta característica tan desarrollada, por lo que podría reconocer la imagen como tu rostro y permitir el acceso. Si después de comprobarlo tu dispositivo se desbloquea, entonces este sistema no es tan seguro para ti, por lo que, debes activar otro sistema más seguro como el bloqueo a través de dígitos o la huella dactilar en caso de que el sistema operativo sea Android.

Si todavía sientes que tus datos no están completamente protegidos, puedes activar el sistema de bloqueo en aplicaciones como WhatsApp para que solo tú puedas acceder con tu huella dactilar o con el reconocimiento facial.