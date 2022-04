Mejora tu privacidad en Facebook con estos trucos y consejos

El mundo de las redes sociales nos ha llevado a mostrar nuestra vida al mundo, no solo amigos y familiares, sino también a muchos desconocidos. Por supuesto, tú eres quien decide qué publicar en tus perfiles, pero puede que haya información que prefieras que se quede entre los tuyos, y es por ello que es buena idea mejorar la privacidad de tu Facebook.

Por suerte, aplicaciones como esta ponen a disposición del usuario las herramientas necesarias para que pueda proteger su información de desconocidos. Y lo cierto es que son muy sencillas de utilizar, además de que no son complicadas de encontrar, y no cambiarán el funcionamiento de tu cuenta. Igual que te hemos mostrado cómo saber quién curiosea en tu cuenta, hoy te vamos a dar unas pautas para mejorar el nivel de privacidad en Facebook.

Teniendo en cuenta que la mayor parte de usuarios utilizan Facebook desde la aplicación móvil, será aquí donde te mostremos los pasos que vas a tener que seguir para proporcionarle una mayor privacidad a tu cuenta. Anteriormente, encontrar estos ajustes era mucho más sencillo, ya que no había tantas funciones en la aplicación como ahora. Es por ello que en la actualidad todo está mucho más clasificado, y es necesario acceder a diferentes pestañas hasta llegar a la que necesitas. Pero no te preocupes, porque te explicaremos el paso a paso y todas las opciones que tienes disponibles para mejorar tu privacidad en Facebook.

Cambia la visualización de tu Facebook

Facebook | Unplash

En primer lugar, abre Facebook en tu teléfono móvil, y pulsa la opción de las tres barras horizontales que hay en la parte superior derecha de la pantalla.

A continuación, haz scroll hasta encontrar la opción Configuración y privacidad y vuelve a seleccionar Configuración.

Verás que tienes toda clase de opciones, estas son: Cuenta, Preferencias, Audiencia y visibilidad, Permisos, Tu información y Normas comunitarias y políticas legales.

Quédate en Audiencia y visibilidad, y pulsa sobre Cómo pueden encontrarte y ponerse en contacto contigo otras personas.

Aquí aparecen cinco opciones, en las cuatro primeras podrás seleccionar Todos, Amigos, Amigos de Amigos y Solo yo, dependiendo de la opción.

Dependiendo del nivel de privacidad que quieras para tu cuenta, selecciona una de estas.

La última de las opciones de esta lista es una función que puedes desactivar, y al hacerlo, los motores de búsqueda de fuera de Facebook no se vincularan a tu perfil, lo que es también un plus de privacidad.

Al terminar, puedes volver al anterior menú y seleccionar Publicaciones. En esta también tienes varias opciones para poder limitar a los usuarios que tienen acceso a tu contenido en Facebook.

Como podrás comprobar, en esta pestaña no te faltarán las opciones para limitar la visibilidad de tu perfil, por lo que mejorar la privacidad de tu Facebook es de lo más sencillo. Además, para un extra, también puedes optar por bloquear a los usuarios que no quieras que te encuentren. Puedes hacerlo desde esta misma pestaña en Bloqueos y pulsando Añadir a la lista de bloqueados, o desde el propio perfil del usuario en particular.