La nueva IA de Amazon cambiará por completo nuestra experiencia de compra

Amazon es el líder indiscutible de las ventas online, algo que ha conseguido a lo largo de los años gracias a muchos factores, aunque estos no incluyen precisamente a Alexa, que si bien se ha convertido en uno de los asistentes de voz más utilizados del mundo, no ha tenido una gran incidencia en sus ventas, al menos en lo que se refiere a la interacción de los consumidores con ella. Pero eso es algo que podría cambiar pronto si hacemos caso de las informaciones que hemos conocido ahora, y que apuntan a que el asistente de voz no solo será mucho más inteligente en el futuro, sino que Amazon quiere utilizar esa inteligencia precisamente para mejorar sus ventas.

Un verdadero asistente de compras

Sí, desde hace años es posible pedirle a Alexa que nos busque un producto en Amazon, e incluso podemos comprarlo, pero no nos engañemos, es una experiencia muy poco intuitivita, y con una utilidad cuestionable. Pero eso podría cambiar en el corto plazo, si tenemos en cuenta las informaciones que hemos conocido ahora, y que apuntan a que el asistente va a mejorar sus dotes de interacción con los consumidores gracias a una nueva IA que será bastante similar a modelos de lenguaje como el de ChatGPT.

Cajas de Amazon | Foto-de-ANIRUDH-en-Unsplash

Esto es algo que ya habíamos escuchado, y desde luego con toda la lógica, pero ahora las informaciones giran en torno a un aspecto esencial del negocio de Amazon, como son las ventas de su tienda. Lo que ahora han desvelado desde Bloomberg, es que Amazon estaría trabajando no solo en esa nueva IA, sino también en integrarla dentro de su tienda, concretamente en el motor de búsquedas. Es lo que se desprende de una oferta de empleo del gigante del ecommerce, que busca concretamente “experiencia de conversación interactiva que ayude a encontrar respuestas de preguntas sobre productos, hacer comparaciones de productos o recibir sugerencias personalizadas de producto”

De esta manera cuando quisiéramos saber algo más sobre un producto, o incluso obtener una comparativa de características de este, sería la IA integrada en la tienda la que nos guiaría para encontrarnos el producto que más se adapte a nuestras necesidades, y todo ello dentro de un modelo de lenguaje que nos permitiría chatear con el asistente para encontrar el producto perfecto.

Vamos, igual que si le preguntas a ChatGPT por un buen móvil para regalar a tu abuela, lo podrás hacer en el futuro en la tienda de Amazon y recibir toda la información necesaria para elegir el producto adecuado. Como sabéis, este tipo de IA se nutren de informaciones generadas por medios como Tecnoxplora y otros muchos, y será ahí donde esta IA escarbe para poder ofrecernos los detalles más precisos sobre los distintos dispositivos de los que tengamos dudas a la hora de comprar.

Algo que entendemos también se extenderá a Alexa y a sus actuales facultades para facilitarnos la compra a través de Amazon sin tener que movernos del sofá. Todas esas conversaciones de texto se convertirán en otras de voz y será mucho más sencillo interactuar con ella, algo que no descartamos pueda liberarse este mismo año.