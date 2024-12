¿Te llaman constantemente del departamento de recursos humanos de Indeed? Mucho cuidado, es una estafa

Te llama un número de teléfono que no tienes guardado y en cuanto descuelgas una voz robotizada te dice: "Hola. Le llamo del departamento de recursos humanos de Indeed. Quiero hablarle sobre un trabajo. Por favor, agrégueme en WhatsApp". Te ha pasado, ¿verdad? Debes saber que no es un empleo de la conocida plataforma. Es una estafa de la que la Policía ha tenido que advertir en redes sociales por su frecuencia y que termina en el pago o la sustracción de datos personales de la víctima. Te contamos los detalles.

En un vídeo de TikTok, una portavoz de la Policía Nacional ha explicado cómo actúan estos estafadores, los cuales se hacen pasar por un equipo que busca a gente sin empleo. Si les sigues el rollo, te dirán que una empresa está interesada en contratarte y te pedirán que contactes a través de WhatsApp con el número de teléfono que te ha llamado. Ahí comienza la estafa.

Después de establecer un contacto inicial, los estafadores pueden seguir dos líneas de acción principal. En el primer caso, te ofrecen empleos atractivos con buenos salarios a cambio de un pago inicial supuestamente como requisito para procesar la contratación. Sin embargo, aquellos que acceden a realizar este pago suelen encontrarse con que tanto el trabajo como el contacto desaparecen tras la transacción.

La segunda forma que tienen de estafarte es solicitándote documentación como el DNI o la declaración de la renta que posteriormente podrían utilizar para suplantarte la identidad y pedir créditos a tu nombre.

"Por eso, es muy importante que si te inscribes en una oferta de empleo lo hagas siempre directamente a través de su página web oficial o de su app y que tengas en cuenta que estas no contactan con los posibles candidatos a través del teléfono y mucho menos desvían las conversaciones a ninguna aplicación de mensajería instantánea", remarca la Policía.

Indeed también ha puesto una alerta en su página oficial para recordar que desde la plataforma no contactan a los posibles candidatos por teléfono.