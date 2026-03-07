¿Te gusta construir cosas? Encuentra tu próximo proyecto en esta web

En Internet podemos encontrar casi de todo, ya que está llena de recursos, aunque entre todos estos encontramos sitios en los que encontrar contenidos con los que sacar nuestro lado más ingenioso, este es el caso de Instructables.com. Una web diseñada para despertar la creatividad del usuario. La plataforma ideal en la que encontrar todo aquello que siempre has querido hacer con tus propias manos.

¿Qué es instructables.com?

Tal y como se definen, es una gran comunidad en línea, un punto de reunión de miles de personas, donde se comparten tutoriales paso a paso. Con el objetivo de aprender a construir cualquier cosa que se nos ocurra. En esta web encontramos una gran variedad de cosas de los más diversa. En sus diferentes categorías podemos encontrar las instrucciones para construir desde sencillos juguetes caseros, prendas personalizadas e incluso otros proyectos más ambiciosos como muebles reciclados o inventos tecnológicos elaborados a partir de materiales cotidianos, con el fin incluso de darles una segunda vida.

Pero donde realmente destaca la plataforma, es un activo, que radica principalmente en cómo presenta la información. Cada uno de los proyectos está explicado de una forma visual, por lo que resulta mucho más sencillo. Un trabajo documentado con multitud de vídeos, fotografías y descripciones detalladas que nos guían para completar cada una de las etapas. Lo que nos transmite la sensación de tener a nuestro lado un instructor que nos guía.

Comenzar a usar Instructables.com, no solo es fácil, sino que es muy intuitivo. Lo primero es acceder a su web, seleccionar el tipo de proyecto y seleccionar la categoría que más nos interese, como decoración, manualidades, cocina o electrónica, entre muchas otras. Navega por los proyectos publicados en busca del que más te interese para unirte. A tu disposición están las instrucciones paso a paso para que las leas, puedes consultar la lista completa de materiales que necesitas para prepararlos antes de empezar. Además de descargar esquemas y plantillas las cuales nos facilitarán la construcción y el montaje.

Esta web no solo nos permite observar, también podemos participar. Si tienes tus propias ideas, también puedes documentar el proyecto usando videos y fotos del desarrollo y subirlo a la plataforma. Una vez lo compartas, la comunidad puede interactuar contigo, en forma de comentarios e incluso ofrecernos consejos para mejorar el proyecto. Una web en la que el aprendizaje se transforma en una experiencia práctica y sobre todo familiar. Ya que nos brinda la posibilidad de pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, enseñarles a manejar herramientas, planificar el trabajo paso a paso y disfrutar creando cosas juntos. Una web, en la que no existen límites, lo único que se necesitan son ganas de compartir ideas y de seguir aprendiendo día a día.