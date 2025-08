La función estrella de Gemini para sacarle más partido a la IA en el día a día en tu Samsung

La integración de Gemini en el sistema operativo de nuestros teléfonos móviles es una realidad. Este está llamado a ser nuestro nuevo asistente, mucho más personal e interactivo que los asistentes que hasta ahora utilizamos. Como podemos comprobar en la nueva versión de One Ui 8.0, el sistema del fabricante coreano Samsung. A continuación, te contamos todo lo que puedes hacer con la ayuda de Gemini.

Pídele a Gemini todo lo que necesites

La forma en la que interactuamos con el asistente de nuestro teléfono está cambiando a pasos agigantados, la evolución de estos ha sido patente en los últimos años, lo que ha permitido que la interacción sea mucho más fluida y natural. Dado pie además a que esta sea mucho más personal y adaptada a las necesidades del usuario. Permitiendo que este analice nuestras preferencias y nos ofrezca sugerencias y soluciones que encajen más con nuestras peticiones y necesidades.

Nuevas funciones de Gemini | TecnoXplora

La última versión del sistema operativo de Samsung, incluye novedades en este campo. Pulsando el botón de Función no solo podremos hablar con Gemini, sino que además podemos pedirle que nos dé información acerca de lo que tenemos en nuestra pantalla o lo que vemos a través de la cámara de nuestro móvil, todo esto en tiempo real y sin esperas. Más allá de realizar consultas o pedirle que nos facilite información acerca de cualquier tema que nos interese, podemos pedirle que realice otra serie de tareas algo más complicadas, como que busque y agregue información y citas en nuestro calendario, como pueden ser las fechas de conciertos o eventos deportivos, para que no olvidemos cuando se celebrarán. Al mismo tiempo que podemos pedirle que resuma el contenido de un video y lo guarde en para consultarlo más tarde, en otras aplicaciones como puede ser Samsung notes. Todas estas acciones, entre otras, nos ahorran tiempo en nuestro día a día y consiguiendo que seamos mucho más productivos.

Lo que ha cambiado con respecto a los asistentes de voz como OK Google, es la posibilidad de mantener una conversación fluida intercambiando impresiones con el asistente. Algo que se asemeja más a una conversación con un humano, ya que se produce de una forma mucho más natural. De la misma manera que ha cambiado la forma de invocación. Ya no es necesario utilizar las frases y comandos preestablecidos para conseguir la ayuda del asistente. Así como repetirlas con cada orden que queremos ejecutar.

Lo que convierte a los asistentes en mucho más personales, interactivos, y como no podía ser de otra forma, mucho más útiles. Una tecnología que está en constante desarrollo y que se espera que, con el paso del tiempo, sea mucho más precisa y funcional. Un futuro en el que no solo entenderán, sino que funcionarán de forma proactiva, adelantándose a nuestras necesidades, e incluso no sean necesarias las órdenes explicitas, haciendo que nuestra vida sea más sencilla, ayudándonos en nuestras tareas diarias.