Con este truco podrás borrar todos los correos basura de tu gmail y eliminar las suscripciones a ellos

Llevar al día el correo electrónico puede ser un auténtico quebradero de cabeza, imagina si además te tienes que mentalizar para eliminar todo aquello que no quieres que aparezca en tu mail, ya sea correos basura o bien suscripciones que deseas cancelar.

Con un sencillo método lograrás no sólo retirar todo aquello que no quieras tener en tu cuenta de Gmail, sino además eliminar de raíz las suscripciones más molestas; todo ello en cuestión de segundos.

El primer paso que debes seguir es entrar en tu correo electrónico. En el buscador escribe "unsubscribe". Presiona intro. Ante ti aparecerán todos y cada uno de los correos electrónicos pertenecientes a suscripciones. Mails que, en definitiva, sólo hacen que ocupar espacio en tu correo.

Correo Electrónico | Envato

Pincha en el recuadro de la parte superior izquierda, activando el check. A continuación haz clic en la zona derecha en la que dice “seleccionar todas las conversaciones con la misma búsqueda”. Ahora haz clic en eliminar y voila, acabas de borrar toneladas de correo basura que no hacia más que ocupar espacio inútilmente.

Consejo gratis. ¿Quieres que no vuelvan a aparecer más? Escoge un correo que no quieres recibir más. Entra en él y pincha sobre la opción que dice “anular suscripción”. Listo. Ya no recibirás más alertas.