El truco para reaccionar a correos electrónicos con emojis desde tu reloj

La comunicación no verbal es algo que practicamos mucho en nuestro día a día, ya sea cuando nos encontramos frente a otra persona o a la hora de contestar a nuestros mensajes. Los emojis son nuestros grandes aliados en este tema. Gracias a ellos podemos contestar a cualesquiera mensajes sin escribir una sola palabra, algo que a partir de ahora también podemos hacerlo en respuesta a nuestroscorreos desde nuestro reloj Pixel.

Reacciona a tus correos con emojis desde tu reloj Pixel

Desde hace tiempo, es posible gestionar nuestra correspondencia electrónica desde nuestro reloj. Es posible instalar la app de Gmail en el reloj y desde su pantalla, leer y responder a los correos electrónicos. Es cierto que, aunque cada vez es más sencillo, escribir una larga respuesta desde aquí puede resultar una tarea bastante tediosa. Por lo que siempre podemos optar por una respuesta rápida reaccionando a los mensajes con un emoji.

Reaccionando con emojis a los correos de Gmail desde el reloj Pixel | Google

Una novedad que trae consigo la última actualización de WearOS 3+, que por ahora solo está disponible en los relojes del gigante de la Gran G, que esperemos que pronto vaya llegando a todos los relojes con WearOS.

Para poder gestionar el correo en el reloj previamente debemos haber instalado la app de Gmail en este y configurar nuestra cuenta de correo.

previamente debemos haber instalado la en este y configurar nuestra cuenta de correo. Desde la bandeja de entrada, selecciona el correo al que quieres dar respuesta.

selecciona el correo al que quieres dar respuesta. De manera que seleccionamos, la opción r esponder o responder a todos.

Para enviar un emoji, pulsa sobre el icono de la carita, para elegir el que queremos enviar como respuesta.

pulsa sobre el icono de la carita, para elegir el que queremos enviar como respuesta. Así reaccionamos de una forma rápida y sencilla, sin necesidad de escribir ni una sola letra.

Aunque no es la única novedad que nos ofrece esta nueva actualización. Además de la anteriormente mencionada, se ha incorporado un mosaico de contactos, desde el cual podemos no solo seleccionar de forma más rápida los contactos favoritos y más frecuentes. Si no que, además, tenemos la opción usar las acciones rápidas a través de las cuales que permiten acceder a la información del contacto, enviar un mensaje o llamar a este, con un simple toque.

Algo que también cabe destacar, es la incorporación de tres nuevos países a los usuarios de la función “pérdida de detección de pulso”. Hasta ahora, solo estaban disponibles en algunas localizaciones, en las que no estaba incluida nuestro país, y que es uno de los incluidos. Esta funcionalidad permite contactar con los servicios de emergencia si el reloj detecta una pérdida de pulso. Si nuestro corazón deja de latir de forma repentina a consecuencia de un paro cardiaco, un paro respiratorio o un envenenamiento. Algo que facilita la pronta respuesta de la ayuda médica, con lo que se podría intervenir de forma más rápida y evitando incluso el fallecimiento del afectado.

Nuevas funcionalidades que se añaden a las que ya disponíamos y que convierte a nuestro en un aliado en nuestro día a día, no solo facilitándonos las tareas al mismo tiempo que cuida de nosotros y nuestra salud.