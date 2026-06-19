La estafa que se esconde detrás de mensajes inofensivos en tu móvil

La mensajería instantánea se ha convertido por derecho propio en una de las aplicaciones que más reclama nuestra atención a lo largo del día. Entre otras aplicaciones a través de las cuales la llegada de notificaciones, alerta o mensajes que leemos sin ningún tipo de precaución. Convirtiéndose en el método preferido por los ciberdelincuentes, para acceder a nosotros y nuestros datos.

El fraude digital a escala industrial

Este tipo de estafa según los expertos en seguridad como Kaspersky, se han convertido en una industria organizada que opera a nivel mundial a través de Telegram, WhatsApp y mensajes SMS y otras apps, en la que se aprovechan de la confianza de los usuarios y la velocidad de respuesta.

Chat de incógnito de Meta AI en WhatsApp | Meta

Aunque podemos llegar a pensar que ser trata de un conjunto de micro-pérdidas, estas pueden llegar a llegar a una media de 577 euros por víctima, en lo que respecta a España. La cual influye en la economía de los afectados de forma significativa. En otros países de la unión europea como Alemania o Francia, esta cifra puede aumentar hasta los 1.000 euros por ataque.

El problema no solo lo encontramos en caer en la estafa, este se hace aún presente por la reincidencia, la cual cifra en el 28% los usuarios que han vuelto a caer hasta dos o tres veces en el engaño. Momento en el cual, estos se convierten en un activo valioso, lo que les permite vender nuestros datos. Los datos dejan al descubierto hasta dónde podrían llegar las pérdidas, si tan solo el 10% de los contactados cayera en sus redes. Llegando a superar al año más de 160.000 millones de euros.

Pero realmente el problema de este tipo de fraude es la rapidez con la que se produce ya que este se materializa por norma general en la primera media hora tras haber enviado el mensaje. y muchas de estas se concretan en los primeros 5 minutos. Esto sucede por la imposición de los delincuentes de la respuesta rápida sin informar a nadie lo que se traduce en clicar en los enlaces y la entrega rápida de nuestros datos. Teniendo como resultado una pérdida de datos del 43% y una pérdida monetaria en el 51% de los afectados.

Lo cual se traduce en una sensación de frustración, ira e incluso vergüenza entre los afectados reduciendo así el número de denuncias frente a la policía hasta el 24%. Y llegando hasta el 99% la desconfianza en las notificaciones de sus apps. Es por ello, que es importante tener en cuenta las recomendaciones de los expertos:

Desconfiar de la urgencia: Las empresas legítimas nunca penalizan por detenerse unos minutos a verificar una solicitud.

Las empresas legítimas nunca penalizan por detenerse unos minutos a verificar una solicitud. Confirmar por canales alternativos: Si un mensaje genera dudas, llame directamente al remitente o establezca "palabras de seguridad" familiares para neutralizar fraudes de voz clonada.

Si un mensaje genera dudas, llame directamente al remitente o establezca "palabras de seguridad" familiares para neutralizar fraudes de voz clonada. Usar tecnología proactiva: Implementar soluciones en tiempo real y gestores de contraseñas que bloqueen de forma automática el acceso a dominios falsos antes de hacer clic.

De esta forma evitaremos en gran medida ser víctimas de este tipo de estafas.