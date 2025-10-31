Este es el límite recomendado para cargar la batería del móvil sin dañarlo

Muchos cargamos el móvil por la noche sin pensarlo demasiado. Es cómodo despertarse con la batería al 100 %, pero esta práctica, tan común como automática, podría estar acortando la vida útil del dispositivo más de lo que imaginamos.

Las baterías de litio, que usan la mayoría de smartphones, no están preparadas para estar conectadas continuamente una vez alcanzan la carga completa. Este exceso provoca un desgaste en las celdas internas, genera sobrecalentamiento y, con el tiempo, reduce la capacidad real de la batería. A largo plazo, significa que tendrás que cargarlo más a menudo… y que durará menos.

Cargar la batería del móvil | iStock

Según recomendaciones de Battery University, lo ideal es mantener la batería entre el 20 % y el 80 %. Algunos dispositivos Android y Apple ya incorporan funciones para limitar la carga o pausarla durante la noche, especialmente si detectan rutinas como la alarma del despertador, evitando así que el móvil pase horas enchufado innecesariamente.

Un dato que lo resume todo: mientras un Samsung puede llegar a funcionar hasta seis años con 2.000 ciclos de carga, la mayoría de teléfonos se cambian antes de los tres. Proteger tu batería es proteger tu inversión. Y todo empieza con un gesto simple: dejar de obsesionarse con llegar al 100 % cada día.