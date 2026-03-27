El error más común al buscar en Google

Aunque a Google ya no le hace falta presentación, además de su identidad como empresa, sigue siendo el buscador más utilizado del planeta dominando prácticamente el 90% del mercado. No obstante, a nivel de usuario, se le puede sacar más partido del que probablemente utilizamos.

La mayoría de las personas utiliza Google como si fuera una especie de chat o gran oráculo capaz de responder cualquiera de nuestras peticiones y esto es un error.. Sin embargo, en los últimos tiempos, Google ha potenciado su faceta más comercial y prioriza la venta antes que la información. Por este motivo, es probable que lo primero que encuentres tras hacer una búsqueda serán objetos que puedas comprar.

Para mejorar las búsquedas y que estas sean mucho más precisas existen una serie de trucos o filtros que puedes utilizar.

Buscador Google | iStock

Por ejemplo, en primer lugar si quieres una frase exacta, ponla entre comillas. Así evitarás resultados parecidos que no te sirven y solo seleccionará aquellos donde aparezca tal cual la frase o palabras entrecomilladas. Si quieres buscar algún tipo de archivo más específico puedes añadir en la búsqueda el comando "filetype" junto al tipo de archivo que quieres buscar por ejemplo un PDF. "filetype PDF".

También puedes filtrar por tiempo, a través de herramientas o incluso hacer búsquedas muy precisas con búsqueda avanzada. Si quieres buscar dentro de una página web en concreto, Google te ayuda si pones la url de la web que te interesa y a continuación lo que quieres encontrar.

Por último, si la búsqueda que necesitas hacer es entre un rango de precio o de fechas concretas puedes hacerlo añadiendo dos puntos entre las cifras (..) por ejemplo si quisieras una televisión entre 500 y 800 euros podrías buscarla con este comando "500..800".

Con estos trucos, tus búsquedas aún serán más rápidas y exactas.