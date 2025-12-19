¿Te piden esto en el trabajo? Para: puede ser el inicio de una estafa

El trabajo y más si es digital puede ser también una puerta abierta para las estafas, tras la pandemia de coronavirus que afecto de forma mundial se instauró en muchas empresas el teletrabajo debido al confinamiento obligado que hubo para protegernos del virus. Tras la pandemia, algunas empresas siguieron conservando el teletrabajo, otros volvieron con normalidad a la presencialidad.

Sin embargo, una de las herramientas que se sigue utilizando con mucha asiduidad ya sea teletrabajando o incluso desde el puesto de trabajo en la oficina el Microsoft Teams, una aplicación con numerosas utilidades aunque su principal sea la de la comunicación. Esta herramienta te da la posibilidad de aceptar solicitudes tanto de la compañía para la que trabajas como de externos y esta posibilidad es la brecha que muchos ciberdelincuentes han encontrado para estafar a algunas personas mientras realizaban su trabajo.

Microsoft Teams | Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Los empleados reciben una llamada de un supuesto miembro del servicio de asistencia técnica que asegura que hay problemas con el ordenador. Si el trabajador accede a que se lo arreglen y utiliza para que el técnico acceda a su terminal a través de aplicaciones como AnyDesk o Quick Assist, el estafador puede tomar el control del equipo y acceder a toda la información personal. Este tipo de ataques pueden resultar en robo de datos sensibles personales o de la empresa e incluso extorsión.

Por lo tanto, ante esta posibilidad si recibes una llamada similar, en primer lugar desconfía y trata de ir por los canales habituales que tu empresa utiliza para hacer este tipo de revisiones. Normalmente los técnicos oficiales nunca te pedirán acceso remoto sin una solicitud legítima. Protege tu información y sigue siempre los protocolos de seguridad establecidos por tu empresa.