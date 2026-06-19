Cómo activar el truco de Android para que la batería dure más

Si notas que la batería de tu móvil Android baja más rápido de lo normal o no llega ni a media tarde, puede que el problema no sea el hardware, sino un ajuste que tienes desactivado sin saberlo. Existe un menú secreto en tu teléfono Android que soluciona tu problema de batería en minutos.

Se trata de las opciones de desarrollador, un panel que normalmente está oculto para evitar que los usuarios toquen configuraciones avanzadas por error, pero que cualquiera puede activar siguiendo estos pasos:

Entra en Ajustes y baja hasta Información del dispositivo. Pulsa sobre Versión. Toca siete veces seguidas sobre el número de compilación. Verás un mensaje confirmando que el modo desarrollador ya está activo. Ve a Ajustes adicionales, donde ahora aparecerá el nuevo menú de Opciones de desarrollador.

Una vez dentro, hay dos cambios que tienen un impacto directo en el consumo de batería. El primero es desactivar la opción Datos móviles siempre activos, que mantiene la conexión de datos funcionando incluso cuando el teléfono está en reposo. El segundo es limitar el número de procesos que pueden ejecutarse en segundo plano: en el apartado Limitar procesos en segundo plano, lo recomendable es fijar un máximo de tres o cuatro.

Con estos dos ajustes, el móvil deja de buscar redes constantemente y reduce la actividad de las apps que no estás usando en ese momento, dos de los procesos que más energía consumen sin que el usuario se dé cuenta. El resultado es una batería que resiste más a lo largo del día.